“Qualquer eventual informação relevante será oportunamente comunicada”, reitera Francisco Pedro Balsemão aos colaboradores

"Conto, como sempre, com todos, e podem continuar a contar comigo e com a minha família", rematou o CEO da Impresa, na mensagem enviada esta sexta-feira aos colaboradores.

O presidente executivo (CEO) da Impresa reiterou esta sexta-feira que as portas sempre estiveram abertas para parceiros que tragam valor e que qualquer informação relevante será oportunamente comunicada, numa carta aos trabalhadores a que a Lusa teve acesso.

“Ao longo das últimas semanas, muito se tem escrito e falado sobre a possibilidade, que comunicámos à CMVM, de termos um novo acionista de referência na Impresa”, afirma Francisco Pedro Balsemão, na primeira carta interna do CEO após a morte do pai e fundador do grupo.

Como sabem, as nossas portas estiveram sempre abertas para parceiros que nos tragam valor, à semelhança do que aconteceu, em vários momentos, desde a criação da Impresa” e “sobre este tema, apesar de alguns dos nossos concorrentes parecerem estar preocupados perante essa possibilidade, e de certa imprensa lançar continuamente ‘fake news’, reitero que qualquer eventual informação relevante será oportunamente comunicada através dos canais formais”, acrescentou o CEO da dona da SIC e do Expresso.

Acima de tudo, “e como em tempos vos escrevi, o futuro da Impresa depende, em primeiro lugar, de cada um de nós. Juntos, poderemos levar a nau a bom porto. Para isso, tendo em conta as oportunidades e desafios com os quais nos deparamos, é necessário trabalhar com sentido de urgência. Como diria Francisco Pinto Balsemão: ação!”, sublinha Francisco Pedro Balsemão na missiva, onde recorda que nos últimos 10 dias se assistiu a uma “homenagem sem precedentes” a Francisco Pinto Balsemão.

“O país celebrou, unido, a sua história, os seus valores e o seu contributo para a democracia e para a liberdade. Ao homenagear Francisco Pinto Balsemão, reconheceu também o legado que ele nos deixou. E o legado somos também todos nós, que trabalhamos, diariamente, com orgulho, no Grupo Impresa, algo que ficou patente na comovente despedida que teve lugar à porta das nossas instalações na tarde do dia 23 de outubro“, acrescenta o gestor.

E sublinha: “A liberdade, independência e rigor que herdámos, e que temos a obrigação de cuidar, levam a que estejamos mais preparados para encarar o que aí vem. É aquilo que nos distingue. O êxito do Expresso e da SIC, e das restantes marcas, plataformas e empresas do Grupo, continuará a fazer-se respeitando a visão do nosso fundador“.

Mas, “como o próprio sempre disse, para a frente é o caminho” e “o nosso sucesso continuará assente, naturalmente, no cumprimento dos objetivos estratégicos que delineámos“, diz. “Além disso, e tão ou mais importante, para atingirmos as nossas metas, será necessário o compromisso de todos em redor do projeto Impresa, a união que demonstrámos por estes dias é o exemplo de que, em conjunto, conseguiremos construir um futuro que honrará a nossa história”, enfatizou, rematando: “Conto, como sempre, com todos, e podem continuar a contar comigo e com a minha família“.

Entretanto, fonte oficial da Impresa afirma ao +M que a carta aos trabalhadores “é um momento independente de qualquer facto ou notícia hoje publicada, sendo unicamente um momento de comunicação entre o CEO e colaboradores”.

