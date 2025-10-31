Rafael Pereira vence Portfolio Night Lisboa e vai representar o país em competição internacional

O designer e ilustrador da MarkaBranka vai representar Portugal numa competição internacional do The One Club for Creativity realizada online com os All-Stars de outras 25 cidades.

Rafael Pereira venceu o Portfolio Night Lisboa, evento organizado pelo sétimo ano consecutivo pelo Clube da Criatividade de Portugal e que juntou 31 diretores criativos de agências e estúdios nacionais para darem opiniões sobre os portefólios de jovens talentos. O designer e ilustrador da MarkaBranka vai agora representar Portugal numa competição internacional do The One Club for Creativity.

“Sinto-me lisonjeado por ter sido avaliado por tantos diretores criativos de boas agências e estúdios e de terem achado que o meu trabalho tinha qualidade. Muito obrigado”, disse o vencedor, cujo portfólio pode ser consultado aqui.

O Portfolio Night consiste num evento global, que este ano decorreu em 26 cidades diferentes, e que se tem vindo a tornar numa “importante ferramenta para as agências recrutarem os melhores jovens talentos“, refere-se em nota de imprensa.

Rafael Pereira foi assim o All-Star da noite, pelo que vai representar Portugal na competição internacional realizada online com os All-Stars das restantes cidades e integrar um dos grupos com três a quatro vencedores de outras cidades do mundo, que vão trabalhar um briefing real da Google, patrocinador global desta edição.

O grupo vencedor vai depois viajar até à Creative Week de Nova Iorque, que se vai realizar em maio de 2026, para uma semana de eventos, workshops, networking e recrutamento.

Participaram nesta edição do Portfolio Night Lisboa 41 talentos criativos que puderam mostrar o seu portfólio a pelo menos três diretores criativos diferentes. A votação para a eleição do melhor portfólio da noite foi moderada por Mário Mandacaru, co-fundador & creative partner d’A Eequipa e ex-presidente do CCP.