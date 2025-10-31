Rede Expressos lança campanha para promover lançamento do Pack Família

Com o spot produzido pela GCI Media, a Rede Expressos pretende "desfazer a ideia de que viajar em família de autocarro é complicado, caro ou desconfortável".

A Rede Expressos lançou uma campanha televisiva para promover o lançamento do Pack Família, que pretende “tornar mais acessível as viagens das famílias para os inúmeros destinos servidos pelos autocarros da empresa”.

“Sabemos que o transporte partilhado tem um papel essencial na igualdade de oportunidades. Quando facilitamos o acesso das famílias à deslocação, estamos a contribuir para um país mais próximo e sustentável”, diz Nelson Silva, diretor-geral da Rede Expressos.

O spot de 25 segundos foi produzido pela GCI Media e vai estar no ar durante três semanas, ao longo da emissão da TVI e na CMTV apenas em horário nobre e tendo como protagonistas Cláudia Borges e a sua família.

A Rede Expressos pretende com o mesmo “desfazer a ideia de que viajar em família de autocarro é complicado, caro ou desconfortável“, mostrando que o novo pack “permite levar toda a família a um preço mais económico, evitando gastos com portagens, combustível ou estacionamento”.

O Pack Família “permite que a segunda criança viaje gratuitamente nos autocarros da Rede Expressos, quando acompanhada por dois adultos, seniores ou jovens. Reconhecendo a diversidade das estruturas familiares, o benefício estende-se também às famílias monoparentais, onde o bilhete da criança passa agora a ter 50% de desconto”, descreve a empresa.

A compra do pack e a aplicação do desconto são válidas para reservas efetuadas online, em www.rede-expressos.pt ou na app da Rede Expressos.