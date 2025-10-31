Samsung e Nvidia unem-se para a criação de uma fábrica de IA
As duas empresas anunciaram, em comunicado, a intenção de construir uma fábrica de IA destinada ao desenvolvimento de aplicações para o fabrico avançado de chips, robótica e dispositivos móveis.
A Nvidia e a Samsung anunciaram que estão a planear a construção de uma nova fábrica de inteligência artificial (IA). O objetivo é acelerar o desenvolvimento de aplicações de IA para o fabrico avançado de chips, robótica e dispositivos móveis, integrando as tecnologias de semicondutores da Samsung com as placas gráficas da Nvidia.
Alimentada por mais de 50 mil chips de IA fornecidos pela empresa norte-americana, a fábrica de semicondutores de IA da Samsung “será o elemento central da transformação digital da empresa, integrando computação acelerada diretamente no fabrico avançado de chips”, lê-se no comunicado conjunto.
“Estamos no início da revolução industrial da IA — uma nova era que irá redefinir a forma como o mundo projeta, constrói e fabrica”, afirmou Jensen Huang, co-fundador e CEO da Nvidia. “Como uma das principais líderes tecnológicas e industriais da Coreia e do mundo, a Samsung está a construir a sua fundação de IA com a Nvidia para liderar o futuro da produção inteligente e autónoma.
Por sua vez Jay Y. Lee, presidente executivo da Samsung, afirmou que a “A Nvidia tem sido uma visionária desta nova era da IA, e as suas tecnologias têm capacitado os inovadores a reinventar indústrias”.
De relembrar que a Nvidia, líder mundial na produção de chips de IA, tornou-se esta quarta-feira, 29 de outubro, a primeira empresa a ultrapassar a marca dos cinco biliões de dólares em valor de mercado, impulsionada pelo otimismo em torno da IA.
