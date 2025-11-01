📹 Da TAP aos Passadiços do Paiva, Portugal conquista 24 óscares do turismo

Portugal continua a brilhar nos Óscares do turismo com os portugueses a arrecadarem 24 prémios. Do melhor destino da Europa, aos melhores hotéis e atrações turísticas, conheça os vencedores.

Portugal foi eleito o “Melhor Destino da Europa 2025” na edição dos World Travel Awards (WTW), levando a melhor sobre países como Holanda, Grécia, França, Suíça e Itália. Lisboa leva para casa o prémio de Europe’s Leading City Break Destination.

Em comunicado, o Turismo de Portugal destaca que a “distinção vem consolidar o posicionamento de Portugal como destino de excelência, algo que tem vindo a ser reforçado de forma sustentada ao longo dos últimos dez anos”.

O Porto venceu a categoria de Melhor Destino Urbano na Europa, galardão que já tinha conquistado em 2022.

Nas companhias aéreas, a TAP também está de parabéns por ter sido eleita a Melhor Companhia Aérea a voar para África e América do Sul. Para além da transportadora aérea nacional, a Air Açores foi distinguida com dois prémios, a Melhor Companhia Aérea a voar para a América do Norte e Melhor Companhia Aérea Regional na Europa.

A Madeira ganhou o galardão de Melhor Destino Insular da Europa e a Associação de Promoção da Madeira recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prémio de Melhor Entidade Europeia de Turismo.

Ainda na região madeirense, mas no setor da hotelaria o Savoy Palace foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o Melhor Hotel de Luxo da Europa.

Na capital, o 1908 Lisboa Hotel recebeu a distinção de Melhor Hotel de Design, enquanto o Lumen Hotel & The Lisbon Light Show foi eleito o Melhor Hotel de Lifestyle. O Valverde Lisboa Hotel & Garden foi eleito o Melhor Boutique Hotel de Luxo da Europa, enquanto o Valverde Sintra Palácio de Seteais recebeu o título de Hotel Mais Romântico da Europa.

No Algarve, o Dunas Douradas Beach Club arrecadou o prémio de Melhores Vilas de Resort da Europa, enquanto o Domes Lake Algarve – Autograph Collection ganhou o prémio de Melhor Resort de luxo de Portugal. O Pine Cliffs Residence foi distinguido com o prémio Melhores Residências de Hotel.

Os Passadiços do Paiva, em Arouca, que já são reconhecidos como Património Geológico da Humanidade pela UNESCO, voltaram a ser reeleitos como a Melhor Atração de Turismo de Aventura da Europa.

“É sempre com emoção e um enorme orgulho que vemos Arouca a ser reconhecida ao mais alto nível e numa área tão competitiva como a do turismo”, afirma a presidente da Câmara Municipal, Margarida Belém, citada em comunicado.

A Ah Amália – Living Experience foi eleita a Melhor Nova Atração Turística da Europa. O Dark Sky Alqueva, eleito Melhor Atração Turística da Europa e venceu também o prémio de Turismo Responsável. O Zoomarine Algarve foi eleito melhor parque temático do mundo pelo segundo ano consecutivo, enquanto o Aquashow venceu o prémio de Melhor Parque Aquático da Europa.

A agência de viagens Top Atlântico foi galardoada com o prémio Agências de Viagens Líder na Europa.

A Amazing Evolution também foi distinguida duplamente com os prémios Melhor Empresa de Gestão Hoteleira da Europa e o Melhor Operador de Boutique Hotel da Europa.

Atribuídos desde 1993, os WTA são considerados os óscares do turismo mundial e reconhecidos pelos profissionais do setor à escala mundial. A gala deste ano dos World Travel Awards decorreu no dia 22 de outubro na ilha italiana de Sardenha. A grande final mundial está agendada para dia 6 de dezembro no Bahrain.

“Os vencedores são exemplos excecionais de excelência no turismo, e felicito cada um por ajudar a elevar o padrão coletivo no nosso setor”, diz Graham Cooke, fundador dos World Travel Awards. Conheça todos os vencedores aqui.