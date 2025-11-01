ECO Quiz. O Governo criou uma ‘task force’ para travar o caos no aeroporto de Lisboa?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

Há vários meses que os passageiros enfrentam longas filas no controlo de passaportes no aeroporto de Lisboa. Por isso mesmo, o Governo decidiu tomar medidas para travar os tempos de espera que têm superado os 90 minutos. Miguel Pinto Luz, ministro da Habitação e Infraestruturas, admitiu, na passada sexta-feira, que este é “um problema reputacional para Portugal”.

“Traz prejuízos económicos. Estamos a endereçar o problema de frente”, disse o ministro.

Ainda nesta semana que agora termina, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a data em que se vão realizar as eleições presidenciais. Lá fora, o governo alemão aprovou um aumento do salário mínimo.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.