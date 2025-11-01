FED aprova volume histórico de empréstimos aos bancos norte-americanos em um dia

O mecanismo de liquidez instantânea da Reserva Federal aprovou esta sexta-feira um volume recorde de empréstimos a instituições bancárias norte-americanas em resposta a uma aparente escassez de saldos bancários no final do mês de outubro.

O Serviço Permanente de Reposição (SRP, na sigla em inglês) da Fed, o banco central dos Estados Unidos, emprestou um total de 50,35 mil milhões de dólares (cerca de 43,406 mil milhões de euros) aos bancos, o maior volume desde que o sistema foi estabelecido em 2021 para fornecer créditos rápidos garantidos por ativos considerados seguros, como títulos do Tesouro ou hipotecas.

As injeções foram aprovadas em duas rondas de financiamento distintas, uma primeira no valor de 30 mil milhões de dólares e uma segunda no valor de 20,35 mil milhões, de acordo com os dados do serviço publicados na sexta-feira pela Reserva Federal de Nova Iorque.

O volume recorde de empréstimos rápidos ocorreu no último dia do mês, numa altura em que os pagamentos, liquidações ou obrigações dos bancos tendem a disparar, e também depois de a Fed ter anunciado na quarta-feira que, a 1 de dezembro, deixará de retirar dinheiro dos mercados ao pôr fim ao programa de ajustamento quantitativo, destinado a arrefecer a economia.