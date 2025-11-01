Smart #5: A metamorfose do citadino em formato de explorador

Mais longo, mais robusto e pronto para o pó. A versão Summit Edition do Smart #5 é o carro que diz adeus ao centro comercial e sorri a fins de semana aventureiros e selvagens.

Esqueça o Smart que conhecia. Aquele citadino de dois lugares, capaz de estacionar em qualquer festa urbana, ficou para trás. A versão na versão Summit Edition do novo Smart #5 tem 4,7 metros de comprimento, pesa 2,4 toneladas e vem equipado com um suporte no tejadilho para montar uma tenda. É a prova mais clara de que a marca alemã, agora detida numa parceria entre a Mercedes-Benz e a gigante chinesa Geely, deixou definitivamente de ser sinónimo de cidade para abraçar as estradas de terra batida e os fins de semana longe do asfalto.

A transformação começou em 2019, quando a Daimler estabeleceu uma joint venture 50-50 com a Geely. Depois vieram o #1 em 2022 e o #3, ambos SUV elétricos compactos que já pouco tinham que ver com o icónico Fortwo lançado em 1998. Mas é o #5, apresentado no ano passado e chegado a Portugal há uns meses, que marca o ponto sem retorno: este é o maior Smart alguma vez construído e a Summit Edition, testada pelo ECO, é a versão que melhor expressa o novo ADN da marca.

Se o #3 é pura diversão e irreverência — basta lembrar os 428 cavalos da versão Brabus que acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos –, o #5 posiciona-se como o Smart da família, aquele que privilegia o conforto, a estabilidade e o espaço para levar toda a tribo e respetiva bagagem para uma aventura de fim de semana.

O Smart #5 na versão Summit Edition já não quer saber de semáforos, quer é saber de trilhos na Serra da Estrela ou de um acampamento numa praia deserta do Alentejo.

Visualmente, o Summit Edition não deixa dúvidas sobre as suas intenções. A frente robusta, com linhas angulosas e uma barra de luzes segmentada que atravessa toda a largura, confere-lhe um ar imponente que lembra vagamente o Mercedes Classe G. O design em caixa, com superfícies lisas e uma postura musculada graças aos arcos das rodas traseiras proeminentes, grita “aventura” em cada detalhe.

A cor verde-azeitona esbatido exclusiva desta versão reforça a vocação para o todo-o-terreno, assim como a escada lateral e a plataforma no tejadilho preparada para receber uma tenda. Este Smart já não quer saber de semáforos, quer é saber de trilhos na Serra da Estrela ou de um acampamento numa praia deserta do Alentejo.

No interior, a qualidade premium salta à vista. Materiais de toque suave dominam o habitáculo, com detalhes em madeira de carvalho que acrescentam uma nota de elegância. Os bancos, revestidos em tecidos de primeira qualidade, são aquecidos, ventilados e incluem função de massagem. Há 34 compartimentos de arrumação espalhados pelo habitáculo — um número que faria corar qualquer Volvo –, além de um teto panorâmico que inunda o interior de luz natural.

A iluminação ambiente com 256 opções de cor permite criar o ambiente perfeito para cada momento. E quando chega a hora de descansar, os bancos traseiros reclináveis podem ser totalmente inclinados, transformando o interior num espaço plano onde cabe um colchão para duas pessoas. Porque há aventuras que não requerem hotel de cinco estrelas, bastando um céu estrelado e uma boa companhia.

A bagageira de 630 litros supera a do Skoda Enyaq, um dos principais rivais neste segmento, e pode expandir-se até aos 1.530 litros quando os bancos traseiros são rebatidos. Para completar, há ainda um frunk de 47 litros. O gancho de reboque elétrico opcional permite arrastar até 1.600 kg, o que dá para levar um atrelado com bicicletas, caiaques ou qualquer outro brinquedo que a família queira levar para a próxima escapadinha. ​

Mas o que mais impressiona no Smart #5 Summit Edition é como consegue aliar capacidades de todo-o-terreno com um nível de conforto que normalmente só se encontra em berlinas premium. A suspensão absorve as irregularidades do piso com grande facilidade, mantendo o habitáculo sempre sereno mesmo quando a estrada deixa de ser estrada.

O #5 na versão Summit Edition é um carro para famílias que querem mais do que fazer viagens monótonas pela A1 entre Lisboa e Porto e medir consumo. É para quem quer sair da autoestrada, seguir por um caminho de terra até uma praia escondida, montar uma tenda no tejadilho e acordar com o som das ondas.

Os 432 kW de potência (580 cavalos) e os 643 Nm de binário, distribuídos pelas quatro rodas através de dois motores elétricos, permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,9 segundos — números que fariam corar muitos desportivos. Mas ao contrário destes últimos, o Smart #5 não exige que se escolha entre performance e conforto: basta selecionar o modo de condução apropriado entre Eco, Comfort, Sport, Brabus ou Off-Road.

Os modos específicos para condução fora de estrada — Areia, Neve, Lama e Rocha — ajustam automaticamente os parâmetros do carro para maximizar a tração em cada tipo de terreno. É verdade que poucos proprietários irão explorar estes modos até ao limite, mas a sua simples existência dá uma confiança extra para enfrentar um caminho de terra molhado ou uma praia com areia mais fofa. E quando se volta ao alcatrão, o Smart #5 revela-se ágil para o seu tamanho e peso, com uma direção bem calibrada e travões potentes.







































A tecnologia é outro dos pontos fortes deste Smart. A parceria com a AMD resultou numa solução de infoentretenimento de última geração. Os dois ecrãs OLED de 13 polegadas — um para o condutor e outro para o passageiro da frente — são alimentados por processadores AMD Ryzen Embedded V2000, capazes de potenciar os gráficos ao nível de uma consola de videojogos.

Este chip, desenvolvido em conjunto com a AMD e a ECARX, garante uma capacidade de processamento impressionante, com menus fluidos e tempos de resposta imediatos. O ecrã do passageiro permite ver filmes ou jogar sem distrair o condutor, enquanto o sistema de áudio Sennheiser de 20 altifalantes transforma cada viagem num pequeno concerto. Há ainda um head-up display de realidade aumentada que projeta informações essenciais no para-brisas, incluindo navegação e velocidade.

Claro que esta tecnologia e performance têm um preço. A versão Summit Edition arranca nos 58 mil euros, um valor que a coloca num patamar superior ao Tesla Model Y ou ao Skoda Enyaq, que começam ambos por volta dos 40 mil euros. Para quem procura apenas entrar na gama Smart #5, a versão Pro de entrada começa nos 47 mil euros, mas sem tração integral, sem os modos off-road e com uma bateria mais pequena. A questão que se coloca é se este investimento faz sentido quando há alternativas mais acessíveis no mercado.

A resposta depende do que se valoriza. Se o objetivo é ter o SUV elétrico familiar mais eficiente do mercado, há melhores opções. O Smart #5 é um carro para famílias que querem mais do que fazer viagens monótonas pela A1 entre Lisboa e Porto e medir consumo. É para quem quer sair da autoestrada, seguir por um caminho de terra até uma praia escondida, montar uma tenda no tejadilho e acordar com o som das ondas. É para quem valoriza ter espaço suficiente para levar toda a tralha do fim de semana sem ter de jogar Tetris com as malas, e para quem aprecia sentar-se num interior onde cada material, cada acabamento, cada detalhe transmite qualidade.

Por 58 mil euros, o Smart #5 Summit Edition não é propriamente uma pechincha. Mas também não é apenas mais um SUV elétrico numa categoria cada vez mais saturada. É uma declaração de intenções, um manifesto sobre o tipo de vida que se quer ter e sobre o tipo de aventuras que se quer viver. Para quem procura simplesmente um elétrico familiar competente e eficiente, há opções mais racionais. Mas para quem quer um companheiro robusto, confortável e capaz de acompanhar a família em qualquer tipo de terreno — do alcatrão da cidade aos trilhos da montanha — este Smart XXL merece uma atenção.