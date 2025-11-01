Suspensão de controlo chinês a exportações de terras raras aplica-se à UE
A Comissão Europeia confirmou que a decisão de Pequim de suspender o controlo à exportação de terras raras e outros materiais estratégicos se aplica aos 27.
A Comissão Europeia confirmou este sábado que a decisão de Pequim de suspender o controlo à exportação de terras raras e outros materiais estratégicos se aplica aos 27, após uma reunião mantida na véspera com uma delegação do executivo chinês.
“A China confirmou que a suspensão dos controlos à exportação se aplica à UE. Ambas as partes reafirmaram o compromisso de continuarem os contactos sobre a melhoria da adoção das políticas de controlo de exportações”, disse o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, através das redes sociais.
O comissário pronunciou-se após as reuniões mantidas com uma delegação do Ministério do Comércio da China, entre quinta-feira e sexta-feira e no contexto de inquietação que geraram na indústria europeia as restrições chinesas a matérias primas chave para setores como o automóvel ou as energias renováveis.
Paralelamente a estes encontros técnicos de alto nível, em Bruxelas, Pequim anunciou na quinta-feira que suspenderá durante um ano a aplicação das medidas de controlo a exportação de terras raras e outros materiais estratégicos, adotadas no dia 9 de outubro.
