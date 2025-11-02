Mediação

Corretora Solarsegura ganha contrato da Lipor

A empresa baseada no Bombarral reentrou nos concursos públicos com um contrato de 120 mil euros com a Lipor, mas seguros Vida Risco e Acidentes Pessoais também são aposta para crescer.

A Corretora Solarsegura ganhou o concurso para fornecimento de seguros à Lipor – Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto no valor de 120 mil euros. “Não era um dos objetivos da nossa empresa, mas queremos começar a estar mais presentes neste segmento”, comentou Vasco Silva, que acumula funções financeiras às comerciais na gestão da corretora.

Foto de família com 33 anos de negócio e receita superior a 2 milhões a partir do Bombarral: Vasco Silva, Natália Silva, Luís Manuel Silva e Luís Daniel Silva.

Com 2,1 milhões de volume de negócios em 2024, uma duplicação em cinco anos, a Solar Segura foi criada em 1992 e em 2001 passou a ser corretora de seguros, sendo a administração assegurada pelo pai Luís Manuel e a gestão comercial pela mãe Natália e pelos filhos Vasco e Luís Daniel.

Como resultados o EBITDA apresentou cerca de 190 mil euros em 2022 e 2023, baixando para 105 mil no ano passado “devido de uma série de investimentos que foram feitos”, explica Vasco Silva que adianta, já para este ano, um crescimento de faturação e nível de resultados ao nível anterior a 2024.

A corretora conta com 8 empregados da própria Solarsegura, mas com parceiros os colaboradores aumentam para 36 pessoas. A gestão da empresa é feita a partir da sede no Bombarral e “conta com diretrizes muito bem definidas para todos os colaboradores poderem desempenhar as suas funções com responsabilidade e profissionalismo”, garante Vasco Silva.

Para além do Bombarral, a Solarsegura tem delegações em Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Paredes/Lousada, Rebordosa, Santarém, Abrantes, Torres Novas, Serra d’el Rey, Matosinhos e Loulé. A região Oeste tem um peso de aproximadamente 55%. “Foi nesta zona que iniciamos a nossa atividade e, posteriormente, foi também a zona do país em que iniciámos as primeiras parcerias com mediadores”, refere Vasco Silva.

A carteira de seguros conta com o ramo automóvel, com 43%, o produto com mais peso na carteira, seguindo-se o de saúde com 28% e Acidentes de Trabalho com 19%, mas o gestor adianta que a empresa “tem vindo a fazer uma aposta clara tentando aumentar as vendas em Vida Risco e Acidentes Pessoais”. Como clientes tem cerca de 60% no segmento empresarial e o restante em particulares.

A Solarsegura trabalha essencialmente com a Generali, justificando Vasco Silva com a “força” da anterior administração da Liberty, liderada por José António de Sousa onde “foi construída uma relação especial e em que foram obtidos resultados muito interessantes”, comenta o gestor. Com a junção das carteiras Ex-Liberty e Ex-Tranquilidade, a Generali é a Seguradora onde a corretora tem mais carteira, a Allianz ocupa o segundo lugar e a Fidelidade o terceiro, todas com quotas semelhantes. “Estamos também a fazer trabalhos interessantes com outras Seguradoras que se encontram ambiciosas no mercado”, diz Vasco Silva.

Quanto à onda de fusões e aquisições que agita a distribuição de seguros em Portugal a posição da empresa é de atenção a todas movimentações e oportunidades que o mercado oferece. “Pontualmente temos vindo a estabelecer parcerias pois acreditamos que temos um projeto diferenciado no mercado da mediação. Os nossos parceiros sentem-se valorizados connosco. Estamos sempre dispostos a receber mais parceiros que se identifiquem com a nossa forma de estar no mercado da mediação”, conclui Vasco Silva.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Corretora Solarsegura ganha contrato da Lipor

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.