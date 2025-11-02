Corretora Solarsegura ganha contrato da Lipor

A Corretora Solarsegura ganhou o concurso para fornecimento de seguros à Lipor – Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto no valor de 120 mil euros. “Não era um dos objetivos da nossa empresa, mas queremos começar a estar mais presentes neste segmento”, comentou Vasco Silva, que acumula funções financeiras às comerciais na gestão da corretora.

Com 2,1 milhões de volume de negócios em 2024, uma duplicação em cinco anos, a Solar Segura foi criada em 1992 e em 2001 passou a ser corretora de seguros, sendo a administração assegurada pelo pai Luís Manuel e a gestão comercial pela mãe Natália e pelos filhos Vasco e Luís Daniel.

Como resultados o EBITDA apresentou cerca de 190 mil euros em 2022 e 2023, baixando para 105 mil no ano passado “devido de uma série de investimentos que foram feitos”, explica Vasco Silva que adianta, já para este ano, um crescimento de faturação e nível de resultados ao nível anterior a 2024.

A corretora conta com 8 empregados da própria Solarsegura, mas com parceiros os colaboradores aumentam para 36 pessoas. A gestão da empresa é feita a partir da sede no Bombarral e “conta com diretrizes muito bem definidas para todos os colaboradores poderem desempenhar as suas funções com responsabilidade e profissionalismo”, garante Vasco Silva.

Para além do Bombarral, a Solarsegura tem delegações em Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Paredes/Lousada, Rebordosa, Santarém, Abrantes, Torres Novas, Serra d’el Rey, Matosinhos e Loulé. A região Oeste tem um peso de aproximadamente 55%. “Foi nesta zona que iniciamos a nossa atividade e, posteriormente, foi também a zona do país em que iniciámos as primeiras parcerias com mediadores”, refere Vasco Silva.

A carteira de seguros conta com o ramo automóvel, com 43%, o produto com mais peso na carteira, seguindo-se o de saúde com 28% e Acidentes de Trabalho com 19%, mas o gestor adianta que a empresa “tem vindo a fazer uma aposta clara tentando aumentar as vendas em Vida Risco e Acidentes Pessoais”. Como clientes tem cerca de 60% no segmento empresarial e o restante em particulares.

A Solarsegura trabalha essencialmente com a Generali, justificando Vasco Silva com a “força” da anterior administração da Liberty, liderada por José António de Sousa onde “foi construída uma relação especial e em que foram obtidos resultados muito interessantes”, comenta o gestor. Com a junção das carteiras Ex-Liberty e Ex-Tranquilidade, a Generali é a Seguradora onde a corretora tem mais carteira, a Allianz ocupa o segundo lugar e a Fidelidade o terceiro, todas com quotas semelhantes. “Estamos também a fazer trabalhos interessantes com outras Seguradoras que se encontram ambiciosas no mercado”, diz Vasco Silva.

Quanto à onda de fusões e aquisições que agita a distribuição de seguros em Portugal a posição da empresa é de atenção a todas movimentações e oportunidades que o mercado oferece. “Pontualmente temos vindo a estabelecer parcerias pois acreditamos que temos um projeto diferenciado no mercado da mediação. Os nossos parceiros sentem-se valorizados connosco. Estamos sempre dispostos a receber mais parceiros que se identifiquem com a nossa forma de estar no mercado da mediação”, conclui Vasco Silva.