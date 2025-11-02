Neuromarketing: uma ferramenta poderosa mas ainda subaproveitada em Portugalpremium
Rafael Ascensão,
Em tempos de excesso de informação, o neuromarketing promete respostas e benefícios, mas em Portugal poucos parecem estar a escutar. Estará Portugal a desperdiçar uma poderosa ferramenta de marketing?
Este artigo faz parte da 16.ª edição do ECO magazine. Pode comprar aqui.Imagine poder saber, com rigor científico, o que capta a atenção do público e o que o pode levar a comprar um produto, sem ter de lhe perguntar e mesmo que este não o saiba verbalizar. É precisamente essa a promessa da aplicação da neurociência ao marketing. Permite “ir além daquilo que as pessoas dizem em focus groups ou inquéritos e analisar de forma científica como se sentem, porque sabemos hoje que o processo de tomada de decisão ocorre a um nível subconsciente”, explica Pedro Vieira, diretor de marketing da Zome e consultor na área do neuromarketing. Algumas empresas já têm testado técnicas de análise de expressões faciais e eye-trackingpara otimizar as suas campanhas publicitárias, medindo o envolvimento
