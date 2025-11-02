ECO magazine

Neuromarketing: uma ferramenta poderosa mas ainda subaproveitada em Portugalpremium

 Rafael Ascensão,

Em tempos de excesso de informação, o neuromarketing promete respostas e benefícios, mas em Portugal poucos parecem estar a escutar. Estará Portugal a desperdiçar uma poderosa ferramenta de marketing?

Este artigo faz parte da 16.ª edição do ECO magazine. Pode comprar aqui.Imagine poder saber, com rigor científico, o que capta a atenção do público e o que o pode levar a comprar um produto, sem ter de lhe perguntar e mesmo que este não o saiba verbalizar. É precisamente essa a promessa da aplicação da neurociência ao marketing. Permite “ir além daquilo que as pessoas dizem em focus groups ou inquéritos e analisar de forma científica como se sentem, porque sabemos hoje que o processo de tomada de decisão ocorre a um nível subconsciente”, explica Pedro Vieira, diretor de marketing da Zome e consultor na área do neuromarketing. Algumas empresas já têm testado técnicas de análise de expressões faciais e eye-trackingpara otimizar as suas campanhas publicitárias, medindo o envolvimento

Assine para ler este artigo

Aceda às notícias premium do ECO. Torne-se assinante.
A partir de
5€
Assinar
Veja todos os planos

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Pessoas +M
Pedro Vieira, da Zome, na primeira pessoa

Com um percurso "atípico" no marketing, foi em Cabo Verde que Pedro Vieira descobriu o neuromarketing. É apaixonado por desporto e humor, mas viajar é o que mais gosta de fazer na vida.

Rafael Ascensão,

Marketing
Há espaço para influenciadores de IA no marketing português?

Num mundo cada vez mais moldado por algoritmos, os influenciadores virtuais conquistam espaço no marketing global. Mas estarão as marcas em Portugal preparadas para abraçar estas figuras digitais?

Rafael Ascensão,

Entrevista
“A IA está a destruir a forma como as pessoas consomem meios”

Crescer 20 a 30% é o objetivo de Gil Moreira, diretor-geral do Sapo. Com uma rede de 150 parceiros, aponta a estratégia para refundação do portal e o risco do investimento em publicidade sair do país.

Carla Borges Ferreira, Diogo Simões, Hugo Amaral,