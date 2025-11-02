Seguros de saúde: “as soluções devem ser cada vez mais personalizadas”

Teresa Xavier, Head of Corporate Business – Portugal | Grupo Future Healthcare, e Ana Carvalho, Diretora-Geral Adjunta MGEN, discutiram o futuro dos seguros de saúde no país num painel onde se refletiu sobre “o que ainda há para entregar num mercado em maturidade” durante a 6ª edição da Conferência ECOseguros, que deixou centenas de pessoas a ponderar sobre esta temática.

Para ambas as especialistas está claro que o mercado dos seguros de saúde é um mercado maduro, no entanto, ainda existe espaço para entregar mais valor ao segurado.

Teresa Xavier, Head of Corporate Business – Portugal | Grupo Future Healthcare, sublinha que “aquilo que vemos é que continuamos a ter um mercado que continua a crescer”, começa por explicar. “A verdade é que se olharmos para o número de pessoas, ele não cresce na mesma medida, mas se olharmos para aquilo que é a evolução dos prémios claramente este ano houve aqui um crescimento que é notável. O que mostra que o mercado está maduro, mas tem aqui ainda alguma penetração no mercado.”

Já para Ana Carvalho, a Diretora-Geral Adjunta MGEN, uma das formas de continuar a inovar na área da saúde passa pela “componente da saúde digital, que é claramente uma solução que está implementada de forma transversal no mercado, mas que deve ser mais personalizada à necessidade de cada uma das pessoas seguras”, ressalta. “Não deve ser apenas uma commodity. Cada um de nós tem as suas necessidades“.

Também a contribuir para este amadurecimento do mercado é o facto de que “o cliente, está cada vez mais exigente”, afirma Ana Carvalho. “As pessoas procuram um seguro que seja ágil, que seja próximo, que seja digital, que seja humano”. Para Teresa Xavier também os baixos salários dos clientes contribuíram para este grau elevado de exigência e salienta que a estimulação dos seguros de saúde não passa pelo “aumento dos prémios”.

Veja aqui na íntegra a intervenção dos oradores sobre este tema num debate moderado pelo jornalista Luís Ferreira Lopes.