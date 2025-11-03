5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Banco de Portugal (BdP) divulga os resultados da dívida pública referentes ao mês de setembro, a Corticeira Amorim publica os resultados dos últimos nove meses. Celebra-se também, esta segunda-feira, o Dia Europeu da Igualdade Salarial, e os combustíveis vão ficar mais caros, especialmente o gasóleo. A Porto Editora apresenta ainda as dez palavras finalistas da Palavra do Ano 2025.

Banco de Portugal divulga a dívida pública

Esta segunda-feira o Banco de Portugal divulga o indicador da dívida pública em Portugal no mês de setembro, que está a subir há nove meses consecutivos. O endividamento das administrações públicas na ótica de Maastricht aumentou para os 288,36 milhões de euros em agosto, o que representou um novo recorde. A dívida pública está a subir desde dezembro do ano passado.

Corticeira Amorim publica resultados até setembro

A Corticeira Amorim vai apresentar esta segunda-feira as contas relativas aos primeiros nove meses deste ano. No primeiro semestre, a empresa liderada por António Rios de Amorim segurou lucros de 36,8 milhões de euros, apesar de as receitas terem caído 5,5%, condicionados “por um contexto de mercado desafiante, marcado por elevada incerteza”.

Dia Europeu da Igualdade Salarial

Celebra-se esta segunda-feira o Dia Europeu da Igualdade Salarial, uma data simbólica que assinala, todos os anos, o momento em que as mulheres, em média, deixam de ser remuneradas pelo seu trabalho até ao final do ano, em comparação com os homens. A data exata varia anualmente e é definida com base nos dados mais recentes sobre a disparidade salarial na União Europeia. Em 2024, foi assinalada a 15 de novembro, sendo que, na União Europeia, as mulheres ganham, em média, menos 13% do que os homens.

Combustíveis registam um forte aumento

Esta segunda-feira, o abastecimento de gasóleo vai subir 4,5 cêntimos, enquanto a gasolina deverá aumentar cerca de dois cêntimos, invertendo a tendência da semana anterior. Quem for abastecer deverá pagar 1,587 euros por litro de gasóleo simples e 1,706 euros por litro de gasolina simples 95, segundo os valores médios praticados nas bombas divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Porto Editora apresenta as dez palavras finalistas de 2025

Esta segunda-feira, a Porto Editora revela as dez palavras finalistas de 2025, numa ação pública que decorrerá na estação de metro da Trindade, no Porto, onde os transeuntes poderão conhecer em primeira mão as candidatas e votar presencialmente na favorita. Até à apresentação oficial, o público pode continuar a sugerir palavras no site. As propostas devem refletir acontecimentos, ações ou temas que marcaram o ano de 2025.