Administração do Metro de Lisboa regularizada até “primeira quinzena de dezembro”

A secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, disse esta segunda-feira que “até à primeira quinzena de dezembro” estará regularizada a situação no Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, desconhecendo se haverá alterações.

Em declarações à Lusa, à margem da inauguração do banco de testes de fibras óticas multinúcleo (Lisbon Underground Multicore Fiber Ring – LUMIRing), que está instalado na estação da Cidade Universitária do Metro de Lisboa, Cristina Pinto Dias explicou que o Governo está a fazer o que “é necessário fazer em termos procedimentais”, referindo que “até à primeira quinzena de dezembro estará a situação regularizada”.

“Já começaram a acontecer as decisões necessárias. Nomeadamente, criámos a figura de vice-presidente, fruto da complexidade que hoje ficou aqui também patente face aos milhões e milhões de euros de investimento que estão neste momento em marcha [início da obra de expansão da linha Vermelha]”, explicou.

Questionada acerca de eventuais alterações na composição do CA do Metro de Lisboa, a secretária de Estado avançou não saber se haverá mudança, tendo em conta que a “decisão ainda não está tomada”, mas que terá presidente e vice-presidente. O Governo aprovou em 30 de outubro em Conselho de Ministros a criação da figura de vice-presidente do CA do Metro de Lisboa, que tem como presidente, em regime de substituição, Maria Helena Campos, na sequência da morte de Vítor Santos, em junho de 2024.

Assim, de acordo com o Decreto-Lei que altera os estatutos do Metropolitano de Lisboa, é introduzida “a figura de vice-presidente do conselho de administração, mantendo-se o mesmo número de membros”.

“A alteração visa reforçar a capacidade de gestão e governação da empresa, num contexto de forte crescimento e expansão da rede metroviária, que contribuem para a mobilidade sustentável e a redução das emissões de gases com efeito de estufa na Área Metropolitana de Lisboa”, lê-se na pequena nota, que não dá mais pormenores.

O atual Conselho de Administração (CA) do Metropolitano de Lisboa foi nomeado para o triénio de 2022-2024, designando Vítor Santos para o cargo de presidente e Maria Helena Campos e João Paulo Saraiva para o cargo de vogais do Conselho de Administração. De acordo com a informação no site oficial do Metro de Lisboa, foi também designada vogal do CA do Metro de Lisboa Sónia Páscoa, até ao final do mandato em curso.

Após a morte de Vítor dos Santos, em junho de 2024, a vogal do Conselho de Administração Maria Helena Campos passou a exercer “as competências inerentes ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, em substituição do titular”.

Em julho passado, a revista Sábado e o jornal Expresso noticiavam a intenção do Governo em nomear Cristina Vaz Tomé, ex-secretária de Estado da Gestão da Saúde, como presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa e avançavam que a atual administração do Metro estava “impossibilitada de tomar decisões por falta de quórum desde o início do mês, devido à renúncia de João Paulo Saraiva”.