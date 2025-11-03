Arquivo do jornal A Bola classificado como de interesse público

Os arquivos, "fonte relevante para o acesso a informação sobre os principais protagonistas da história do desporto", foram classificados como "bens arquivísticos e fotográficos de interesse público".

Os arquivos do jornal A Bola (1945-2023), atualmente custodiados pela Ringier Sports Media Group, foram classificados como “bens arquivísticos e fotográficos de interesse público“.

Esta classificação do arquivo do jornal A Bola “reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos, ao seu valor estético, técnico ou material intrínseco, à sua extensão e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva, à sua importância do ponto de vista da investigação histórica ou científica e às circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade ou da integridade do bem, na sequência da sua aquisição por entidade estrangeira“, lê-se na portaria publicada em Diário da República esta segunda-feira.

Recorde-se que o jornal desportivo, que lhe viu ser atribuído o título de Membro-Honorário da Ordem do Infante D. Henrique por Mário Soares em 1995, foi adquirido no verão de 2023 pelo grupo suíço Ringier Sports Media Group (RSMG).

O arquivo do jornal “constitui uma fonte relevante para o acesso a informação sobre os principais protagonistas da história do desporto nacional e internacional desde Eusébio da Silva Ferreira, Joaquim Agostinho, António Livramento, Carlos Lopes, Fernando Mamede, Rosa Mota, Aurora Cunha, Jordão, Toni, Humberto Coelho, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Maradona, Cristiano Ronaldo, entre tantos outros”, refere-se ainda na mesma portaria assinada pelo secretário de Estado da Cultura, Alberto Fernando da Silva Santos.

O arquivo da redação inclui dossiês temáticos, recortes de censura, desenhos originais que foram utilizados nas ilustrações do jornal, coleções completas das publicações do jornal A Bola e de outras publicações da empresa.

Já o arquivo fotográfico é composto por documentos maioritariamente posteriores aos anos 45 do século XX, nos quais se incluem negativos de gelatina e sais de prata em película, provas em papel p/b e cor, bobines de microfilme e documentos eletrónicos.

O arquivo agora classificado como de interesse público integra ainda “demais documentação de arquivo produzida, recebida e acumulada no âmbito da atividade da empresa do jornal A Bola, especialmente o arquivo administrativo, constituído pela documentação produzida pelos órgãos de gestão e serviços de apoio (atas, contabilidade, recursos humanos, jurídicos, etc.), que se pode encontrar sob a responsabilidade de outras entidades detentoras”.

A decisão surge na sequência do processo de classificação aberto pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) em maio do ano passado. Na altura, Alexandre Pereira, diretor-adjunto de A Bola, explicou que aquela tinha sido uma ideia conjunta do jornal com o Comité Olímpico de Portugal (COP) para resolver um problema de espaço, depois de a redação do jornal se ter mudado da Travessa da Queimada, no Bairro Alto, para as Torres de Lisboa.

“Procurámos o COP para saber como poderíamos resolver o problema. No novo espaço não há espaço físico para o arquivo, que ainda continua na Travessa da Queimada. É a última coisa que lá está da atual A Bola e vai estar até que arranjemos uma solução de espaço, de acondicionamento e preservação. Pela importância que atribuímos ao arquivo, sobretudo fotográfico, entendemos que era importante ter parcerias no sentido de cuidar do arquivo”, explicou na altura, conforme citado pel’A Bola.

Em novembro do ano passado, o acervo histórico do jornal foi transferido para custódia especializada, ficando “garantida a curadoria do extenso e rico arquivo” do jornal desportivo.