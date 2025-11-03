Bombeiros Sapadores de Lisboa voltam a protagonizar calendário solidário

O calendário mostra imagens dos bombeiros em simulação de algumas atividades. O valor, de dez euros, reverte integralmente para apoiar a ASSRSB e a Acreditar.

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa voltam a transformar-se em modelos por uma boa causa, ao protagonizarem mais uma edição do Calendário Solidário.

A iniciativa é promovida pela Associação dos Serviços Sociais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (ASSRSB), com o apoio do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSB Lisboa) e da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.

O calendário contém imagens dos bombeiros em simulação de algumas atividades, “mostrando a dedicação e o espírito de equipa e destacando o compromisso e a humanidade que definem o seu trabalho diário”. O valor, de dez euros, reverte integralmente para apoiar a ASSRSB (75%) na aquisição de equipamentos e atividades para os bombeiros, e a Acreditar (25%) na melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens com cancro e das suas famílias.

O Calendário Solidário 2026 estará disponível para compra a partir de 10 de novembro no Quartel do RSB (Avenida de Berlim, Lisboa) ou através do formulário online.

O lançamento acontece no dia 8 de novembro, às 15h30, na Praça Worten do Centro Colombo. O evento contará com a presença de representantes da Câmara Municipal de Lisboa, da Acreditar e do Regimento de Sapadores Bombeiros, bem como da Banda de Música do RSB Lisboa, que celebra este ano o seu centenário.

Durante a semana até ao evento de lançamento, o público poderá visitar a exposição “100 anos de coragem”, patente no mesmo local, onde estarão em destaque alguns equipamentos e viaturas históricas do espólio do Museu do RSB, como a Bomba Mateus António, um carrinho de mangueiras e uma bomba inglesa.