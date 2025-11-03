Britânicos da Inspired Education investem mais 39 milhões nos colégios em Portugal

O grupo britânico Inspired Education, que detém as escolas King’s College em Cascais e St. Peter’s em Palmela, está a investir mais 39 milhões de euros em Portugal e vai avançar com um plano de expansão para o colégio internacional que tem em Vilamoura.

“Visa consolidar a sua posição de referência no Algarve, através de um ambicioso plano de expansão e modernização das suas infraestruturas. O projeto ainda está numa fase preliminar, pelo que ainda não podemos adiantar datas”, disse ao ECO o presidente executivo da Inspired Education em Portugal, John Leitão, sobre o Vilamoura International School.

John Leitão garante que a aposta da Inspired Education em Portugal “é estratégica e de longo prazo”, embora mantenha uma “abordagem seletiva e responsável” na hora de decidir sobre obras e compras. Ainda assim, o CEO está convicto de que o país tem potencial devido ao “crescimento sustentado da procura” por educação internacional quer por parte de famílias portuguesas quer estrangeiras. “Estas famílias querem preparar os seus filhos para um mundo global, não só através do rigor académico, mas também através do desenvolvimento de competências sociais”, afirma o gestor.

Neste pacote de 39 milhões de euros inclui-se também a expansão da básica e secundária Park International School Alfragide, que inclui a construção de um edifício só dedicado à chamada senior school, que corresponde ao 3º ciclo e ensino secundário no currículo português.

A transformação arrancou ainda no ano passado, mas a conclusão está prevista apenas para a primeira metade de 2027, de acordo com a atualização feita pelo CEO. “Este projeto pioneiro traduz a visão de criar um espaço verdadeiramente excecional, que combine um ambiente acolhedor e contemporâneo com uma oferta educativa internacional de excelência, preparando os alunos do Park para ingressarem nas melhores universidades do mundo”, explicou John Leitão.

Fundada em 2013 pelo empresário libanês-britânico Nadim Nsouli, a Inspired Education tem 121 colégios em 28 países. Em Portugal, onde entrou cinco anos depois, tem seis escolas espalhadas por Lisboa, Cascais, Palmela e Vilamoura e totaliza investimentos superiores a 300 milhões de euros desde 2018.

Este ano, o conjunto de colégios do grupo inglês em Portugal acolheu 5.710 alunos, 479 professores e 321 colaboradores não docentes. Do total de professores, a maioria (63%) são portugueses e os restantes são provenientes de países como Reino Unido, Países Baixos, Estados Unidos da América, Irlanda, África do Sul e Brasil.

Escolas estrangeiras investem em Portugal

O investimento externo na educação privada tem estado em destaque no último ano, marcado por aquisições, entradas no mercado e expansões de operação por parte de grupos internacionais.

Ainda na semana passada veio a público que o grupo de escolas internacionais Sharing Education, que está presente em Oeiras, na Madeira e em Loulé, está a investir mais de 75 milhões de euros no plano de expansão nacional. A empresa da família madeirense Ladeira Santos está a modernizar as infraestruturas e prevê ultrapassar os 3.000 alunos em Portugal até 2028.

O mesmo valor alocou a Artemis Education, com origem no Catar e sede no Reino Unido, para abrir uma nova escola internacional na capital portuguesa. A Lisboan International School, que foi inaugurada em setembro, localiza-se no centro de Alcântara, na antiga fábrica de massas d’A Napolitana.