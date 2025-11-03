Cloud da Amazon fecha acordo de 38 mil milhões de dólares com OpenAI para desenvolver IA

A OpenAI, detentora do ChatGPT, fechou um acordo com a Amazon para aceder à infraestrutura da empresa por 38 mil milhões de dólares (cerca de 33 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), com o objetivo de acelerar e tornar as tarefas de inteligência artificial (IA) mais eficientes.

Esta aliança vai fornecer à IA da OpenAI uma “infraestrutura de classe mundial” na plataforma de ‘cloud’ da Amazon Web Services (AWS), de acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira pela Amazon.

Assim, a empresa liderada por Sam Altman terá acesso ao poder computacional da AWS, que inclui centenas de milhares de unidades de processamento gráfico (GPU) de última geração fornecidas pela Nvidia.

Esta combinação permite que a OpenAI execute cargas de trabalho de forma eficiente e com desempenho ideal, de acordo com o comunicado de imprensa. Inicialmente, a OpenAI utilizará os ‘data centers’ existentes da AWS, mas posteriormente a Amazon construirá infraestrutura especificamente para a empresa de tecnologia.

Essas instalações apresentarão um “design arquitetónico sofisticado” projetado para alcançar máxima eficiência e desempenho no processamento de IA.

Este é o primeiro acordo entre a AWS e a OpenAI, sendo que, até janeiro passado, o Azure, divisão de computação em nuvem da Microsoft, era o único fornecedor de todos os serviços relacionados com a cloud da OpenAI.