Diferentes projetos em todo o mundo apostam na redefinição do conceito de urbanismo, tendo a sustentabilidade e a tecnologia como pilares fundamentais

No Dia Mundial das Cidades, a Organização das Nações Unidas (ONU) convida a refletir sobre como as cidades podem se tornar espaços de inovação, sustentabilidade e bem-estar. Em todo o mundo, governos e empresas estão a repensar a forma como as cidades são projetadas e geridas, combinando tecnologia, cultura e natureza. Desde a implementação de energias verdes, a integração da inteligência artificial ou a aposta em novos paradigmas de mobilidade, o mundo está a projetar uma nova conceção das cidades.

No Médio Oriente, NEOM, o megaprojeto urbano da Arábia Saudita, tornou-se um dos projetos mais observados a nível internacional. A sua proposta, que inclui iniciativas como Oxagon ou The Line, apresenta novas formas de planeamento: uma cidade linear sem carros nem emissões, alimentada por energia 100% renovável e gerida por inteligência artificial. Mais do que uma construção, NEOM simboliza uma visão: como integrar a sustentabilidade e a inovação na vida quotidiana, dando prioridade às pessoas e à natureza.

Na Europa, Copenhaga apostou numa abordagem complementar. A capital dinamarquesa combina urbanismo verde, mobilidade ciclística e gestão inteligente de resíduos para se tornar a primeira cidade do mundo com pegada de carbono neutra, uma meta que se prevê atingir em 2030. O seu modelo demonstra que a sustentabilidade pode ser consolidada sobre infraestruturas existentes através do planeamento, da participação cidadã e de políticas públicas consistentes.

Por seu lado, Singapura representa o paradigma asiático de cidade inteligente: conectividade, tecnologia de dados e eficiência energética combinam-se para oferecer serviços públicos personalizados e uma gestão urbana preditiva. O uso intensivo de sensores, inteligência artificial e análise de dados permite otimizar o tráfego, o consumo de água e a segurança, colocando o cidadão no centro da tomada de decisões.

Embora diferentes em escala e contexto, estes três modelos partilham uma visão comum: as cidades do futuro serão sustentáveis, interligadas e adaptáveis. Do Médio Oriente à Europa e à Ásia, a inovação urbana surge como uma ferramenta essencial para garantir o equilíbrio entre crescimento e bem-estar. A necessidade de construir espaços mais humanos e sustentáveis, onde a tecnologia e o planeamento trabalhem ao serviço das pessoas, torna-se assim um denominador comum de um futuro urbano diversificado.