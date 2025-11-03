“Faz diferença na vida de uma pessoa ter e não ter um seguro”

Uma das preocupações crescentes das empresas no setor segurador é a percepção do cliente acerca da marca. O Diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir Paulo Silva, o Chief Brand Officer do Doutor Finanças Ricardo Santos, e o Diretor de Desenvolvimento de Canais da Generali Tranquilidade Jorge Rosa estiveram reunidos para discutir o tema: “Mais que produtos: como gerar valor real para o cliente”, num debate moderado por Rui Costa, Administrador de Seguros do Doutor Finanças, que entusiasmou centenas de espetadores na audiência.

Para o Diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir, o próprio produto apresentado pelas seguradoras representa valor para os clientes. “O seguro, no seu dia-a-dia, tem um valor para os seus segurados que é desde logo o valor da tranquilidade que oferece”, começa por explicar. “O segundo ponto, a confiança que cria. Ou seja, tendo um seguro, aconteça o que acontecer dentro das coberturas que estão previstas na apólice, eu sei que posso contar com a minha apólice de seguro para fazer face a esses imprevistos”, realça. “Por fim, um ponto que nem sempre é lembrado, e não há uma verdadeira perceção em relação aos seguros, é a diferença que faz na vida de uma pessoa entre ter e não ter um seguro.”

Já para o Chief Brand Officer do Doutor Finanças, a empresa adiciona valor se for reconhecida como uma marca e ocupando um lugar na sociedade defendendo causas que se alinhem com os seus produtos. “As marcas e as empresas têm que assumir um papel para além daquilo que é o produto”, salienta. “O conceito de marca cidadã é mais do que a responsabilidade social, é ‘onde é que eu quero transformar a sociedade?’ e, portanto, como é que vai ser o meu compromisso para isso, o que é que eu vou fazer ativamente para isso?”

Por outro lado, o Diretor de Desenvolvimento de Canais da Generali Tranquilidade sublinha que, apesar do avanço das novas tecnologias, continua a ser importante manter o contato humano, sendo esta outra forma de gerar valor para o cliente. “Apesar de termos uma grande aposta no digital, e de acharmos que é crítico para reduzir tempos de resposta e agilizar processos, acreditamos que o parceiro é fundamental na relação e para dar toda a assistência naquilo que são as questões essenciais”, explica. “Portanto esta dicotomia é um bocadinho a forma como acrescentamos valor. Queremos desburocratizar e apostar no digital, mas queremos que haja uma relação humana que é isso que nos vai diferenciar”.

Veja aqui na íntegra a discussão deste painel.