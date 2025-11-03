“Faz diferença na vida de uma pessoa ter e não ter um seguro”
Veja a intervenção completa do painel que debateu as várias formas como as seguradoras podem atribuir valor aos seguros que oferecem aos seus clientes.
Uma das preocupações crescentes das empresas no setor segurador é a percepção do cliente acerca da marca. O Diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir Paulo Silva, o Chief Brand Officer do Doutor Finanças Ricardo Santos, e o Diretor de Desenvolvimento de Canais da Generali Tranquilidade Jorge Rosa estiveram reunidos para discutir o tema: “Mais que produtos: como gerar valor real para o cliente”, num debate moderado por Rui Costa, Administrador de Seguros do Doutor Finanças, que entusiasmou centenas de espetadores na audiência.
Para o Diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir, o próprio produto apresentado pelas seguradoras representa valor para os clientes. “O seguro, no seu dia-a-dia, tem um valor para os seus segurados que é desde logo o valor da tranquilidade que oferece”, começa por explicar. “O segundo ponto, a confiança que cria. Ou seja, tendo um seguro, aconteça o que acontecer dentro das coberturas que estão previstas na apólice, eu sei que posso contar com a minha apólice de seguro para fazer face a esses imprevistos”, realça. “Por fim, um ponto que nem sempre é lembrado, e não há uma verdadeira perceção em relação aos seguros, é a diferença que faz na vida de uma pessoa entre ter e não ter um seguro.”
Já para o Chief Brand Officer do Doutor Finanças, a empresa adiciona valor se for reconhecida como uma marca e ocupando um lugar na sociedade defendendo causas que se alinhem com os seus produtos. “As marcas e as empresas têm que assumir um papel para além daquilo que é o produto”, salienta. “O conceito de marca cidadã é mais do que a responsabilidade social, é ‘onde é que eu quero transformar a sociedade?’ e, portanto, como é que vai ser o meu compromisso para isso, o que é que eu vou fazer ativamente para isso?”
Por outro lado, o Diretor de Desenvolvimento de Canais da Generali Tranquilidade sublinha que, apesar do avanço das novas tecnologias, continua a ser importante manter o contato humano, sendo esta outra forma de gerar valor para o cliente. “Apesar de termos uma grande aposta no digital, e de acharmos que é crítico para reduzir tempos de resposta e agilizar processos, acreditamos que o parceiro é fundamental na relação e para dar toda a assistência naquilo que são as questões essenciais”, explica. “Portanto esta dicotomia é um bocadinho a forma como acrescentamos valor. Queremos desburocratizar e apostar no digital, mas queremos que haja uma relação humana que é isso que nos vai diferenciar”.
Veja aqui na íntegra a discussão deste painel.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“Faz diferença na vida de uma pessoa ter e não ter um seguro”
{{ noCommentsLabel }}