Fidelidade consegue nível 2 no rating ESG da Sustainable Fitch

A seguradora portuguesa Fidelidade foi distinguida com a classificação 2, numa escala de 1 a 5 (sendo 1 é a melhor avaliação), pela Sustainable Fitch, uma agência especializada em ratings ESG que avalia o desempenho ambiental, social e de governação de entidades, estruturas e instrumentos financeiros.

Este rating da agência indica um “bom perfil geral de sustentabilidade, impulsionado pela divulgação das métricas ambientais das suas operações, bem como pelas metas de descarbonização e pelo progresso na implementação de políticas de sustentabilidade em todos os seus investimentos e carteiras de seguros”, afirma a Sustainable Fitch no seu site oficial.

João Mestre, Diretor de Sustentabilidade da Fidelidade, disse em comunicado oficial que “esta classificação da Sustainable Fitch é um sinal claro de que a nossa estratégia está a produzir resultados mensuráveis. Reforça a ambição que assumimos de descarbonizar operações, seguros e investimentos, com metas concretas para 2030 e o objetivo de ser net zero em 2040 nas emissões associadas às operações próprias e em 2050 para investimentos e seguros”, explicou em comunicado. “Vamos continuar a elevar a fasquia na transparência de reporte e na integração de critérios ESG nas decisões de negócio, porque a sustentabilidade é um fator de confiança para os nossos clientes e um motor de criação de valor no longo prazo”.

A Fidelidade tem ainda como metas de médio-prazo “a redução de 40% na intensidade das emissões para as carteiras de ações cotadas e obrigações corporativas dos investimentos até 2030; a redução de 45% na intensidade das emissões para os investimentos imobiliários até 2030; e a redução de 30% na intensidade das emissões para o segmento comercial e de 26% para o negócio de automóveis particulares em Portugal até 2030, no âmbito das carteiras de subscrição de seguros”, explicam. Já ao nível “das emissões das suas operações próprias”, a Fidelidade tem uma “meta de redução de 50% nos scopes 1, 2 e viagens de negócios (scope 3) até 2030”.

A Fidelidade é a maior seguradora a operar em Portugal em termos de volume de negócio com mais de mil milhões de euros em prémios emitidos no primeiro trimestre do ano, um crescimento de 22% em termos homólogos, com uma quota de mercado de 26,8%, segundo o ranking organizado pelo ECOseguros com dados da ASF.