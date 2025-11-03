Justiça

Fundador português da Altice ataca Drahi na Justiça suíça

  • ECO
  • 9:43

Objetivo deste processo – que deu entrada a 11 de julho e está avaliado em 1,4 mil milhões de euros -- é reivindicar direitos sobre várias entidades do grupo Altice.

Armando Pereira, cofundador da Altice, entrou com um processo no Tribunal de Primeira Instância de Genebra contra Patrick Drahi, que permanece à frente da Telecom que em Portugal é dona da Meo, avança o Jornal de Negócios, com base na imprensa francesa.

O objetivo deste processo – que deu entrada a 11 de julho e está avaliado em 1,4 mil milhões de euros — é reivindicar direitos sobre várias entidades do grupo Altice, segundo os jornais franceses. Este valor é calculado em função dos ganhos do grupo que foram vendidos e a dividendos de estruturas que ainda estão sob o seu domínio. O português terá 20% de interesse económico em investimentos pessoais feitos por Drahi, no setor das telecomunicações nos EUA e França, mas também no imobiliário, nomeadamente na Sotheby’s.

Armando Pereira, que está indiciado por 11 crimes de corrupção, decidiu avançar contra o seu antigo sócio Patrick Drahi numa altura em que a operadora francesa SFR, que pertence ao grupo Altice, está a ser desmantelada pelos rivais. A avaliação dos ativos da operadora está agora na casa dos 17 mil milhões de euros.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fundador português da Altice ataca Drahi na Justiça suíça

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Altice confirma fim do serviço de armazenamento Meo Cloud

Flávio Nunes,

"Os utilizadores estão a ser informados atempadamente e terão o apoio necessário para salvaguardar os seus dados neste processo de transição", diz fonte oficial da operadora.