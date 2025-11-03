Generali lança 4ª edição do prémio SME EnterPRIZE

A Generali Tranquilidade vai premiar as as pequenas e médias empresas (PME) mais sustentáveis a atuar em Portugal no âmbito da 4ª edição do SME EnterPRIZE, prémio europeu de sustentabilidade do grupo e que decorre em dez países europeus em simultâneo. Os prémios incluem mais de 20 mil euros em seguros e serviços, cobertura mediática, uma formação executiva na Nova SBE, entre outros.

O SME EnterPRIZE pretende distinguir “as pequenas e médias empresas que estão a transformar o tecido empresarial com práticas sustentáveis, tanto na vertente ambiental como social”, avançaram em comunicado.

Este ano a PME vencedora será distinguida com seguros Generali Tranquilidade até 10 mil euros, um diagnóstico global de segurança para antecipar e reduzir riscos ambientais,

sociais e de governance, um vídeo promocional da empresa em português e inglês, cobertura mediática, e um diploma acompanhado de selo digital.

Aos CEO’s das 10 melhores PME do concurso será ainda oferecida uma formação executiva na Nova SBE, através do programa VOICE Leadership Initiative, “que prepara líderes para enfrentar os desafios da sustentabilidade com visão estratégica”.

As pequenas e médias empresas podem candidatar-se até 11 de dezembro clicando aqui.

A EY é o knowledge Partner da iniciativa e o júri é composto por personalidades independentes que irão escolher “empresas que se destacam pela redução de emissões, economia circular, impacto positivo nas comunidades e bem-estar dos colaboradores”.