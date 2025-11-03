Gouveia e Melo lidera corrida a Belém, segundo sondagem da Aximage

Quando faltam menos de três meses para as eleições presidenciais, agendadas para 18 de janeiro, Henrique Gouveia e Melo lidera as intenções de voto de acordo com o mais recente barómetro da Aximage, para o Diário de Notícias.

Os resultados, com base num trabalho de campo efetuado entre 23 e 27 de outubro, mostram que o almirante recolhe 24,4% dos votos entre os inquiridos que declararam intenção de ir votar (77% do total), ficando à frente de Luís Marques Mendes e André Ventura, sendo que ambos surgem empatados no segundo lugar, com 19,2% dos votos. António José Seguro aparece em quarto lugar nas intenções de voto, com 15,7%.

O barómetro revela ainda que vai ser necessário ir a uma segunda volta, porque a primeira não será suficiente para determinar o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Questionados sobre quais os candidatos que consideram ter mais hipóteses de disputar uma segunda volta a 8 de fevereiro, os inquiridos escolhem Gouveia e Melo (surge nas três escolhas mais referidas), em duelos com Marques Mendes (26%), António José Seguro (17%) e André Ventura (13%). O quarto cenário mais provável, segundo 10% dos inquiridos, é entre Marques Mendes e Seguro, seguindo-se Marques Mendes com Ventura (8%) e ainda Ventura com Seguro (5%). Mas Gouveia e Melo não perde para nenhum rival, mas caso o adversário seja Marques Mendes estão em empate técnico tendo em conta a margem de erro da sondagem (38%/36%).