Há uma nova associação de venture studios para dar gás às startups nacionais

Há uma nova associação de venture studios para impulsionar o ecossistema de empreendedorismo nacional. Mapear os ventures studios existentes no país e apoiar a criação de novos está entre os objetivos da associação Studios.pt, que reúne venture studios, corporações, investidores e institucionais nacionais.

A ideia de lançar a Studios.pt começou a ser desenhada há cerca de um ano. “Organizámos um evento sobre a temática e conseguimos juntar cerca de 20 ventures studios internacionais e alguns nacionais, em Lisboa, por altura da Web Summit. Aí, foi notória a discrepância no nível de maturidade entre os studios americanos e europeus e os portugueses. Essa realidade acabou por ser o catalisador para a criação da associação, como forma de promover este modelo e criar uma indústria robusta e profissionalizada de venture studios em Portugal”, adianta Rui Gouveia, presidente da Studios.pt, ao ECO.

No país, o número de venture studios — plataforma de aceleração empresarial, na qual o processo de criação de startups decorre internamente, desde a geração da ideia à consolidação da empresa, facultando os recursos como infraestrutura e capital para o seu desenvolvimento – ainda é reduzido. “Neste momento estimamos a existência de 10 a 15 venture studios, o que é manifestamente pouco para o potencial de impacto na inovação do país que o modelo trará“, aponta Rui Gouveia, CEO do venture studio Build Up Labs.

A associação visa potenciar o desenvolvimento dessas estruturas no mercado nacional. “Arrancamos com 12 associados fundadores, que representam venture studios, corporações, investidores e institucionais”, adianta João Neves Monteiro, executive director da Studios.pt e CEO da Cron Studio, um venture studio de Coimbra que, entre outras startups, já colaborou com a Bloq.it, recentemente investida pela polaca InPost e que, em maio, levantou 28 milhões de euros para expandir a nível europeu a sua rede de cacifos inteligentes.

Mapear os ventures [studios] existentes e apoiar a criação de novos, bem como o seu impacto e casos de sucesso, é um dos objetivos da associação, uma vez que, neste momento, não existe a infraestrutura para o fazer. Rui Gouveia Presidente da Studios.pt

“Mais do que um número absoluto de associados, queremos um crescimento contínuo desse valor, o que significará que o modelo está a ser conhecido e adotado de forma sustentada”, diz apenas João Neves Monteiro quando questionado sobre as ambições da Studios.pt para a angariação de novos membros.

Objetivos da associação

Criado por um conjunto de empreendedores portugueses, studios, investidores e agentes institucionais, a Studios.pt tem como objetivo dinamizar este modelo de criação de empresas e, para isso, quer retratar a atual realidade no país.

“Mapear os ventures existentes e apoiar a criação de novos, bem como o seu impacto e casos de sucesso, é um dos objetivos da associação, uma vez que, neste momento, não existe a infraestrutura para o fazer”, adianta Rui Gouveia.

Conferências, debates públicos e workshops destinados a clarificar o modelo perante empreendedores, investidores, instituições académicas, tecido empresarial e decisores públicos são algumas das iniciativas previstas. Monitorizar regularmente a atividade dos studios, a divulgação de boas práticas, casos de estudo e dados estatísticos sobre o setor, bem como incentivando a publicação de investigação relevante sobre o desenvolvimento de startups em Portugal é igualmente outro dos objetivos.

A associação — que conta ainda com Miguel Fernandes (da Dengun), como secretário-geral — vai realizar no próximo dia 10, um evento satélite da Web Summit, o “Venture Studios – Web Summit Side Event”, no Hood Lisboa, reunindo investidores, empreendedores, universidades e empresas corporativas num encontro de apresentação, debate e networking em torno deste modelo de aceleração e criação de startups.