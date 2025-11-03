Hospital Universitário 12 de Outubro, reconhecido por promover um atendimento mais humano em infecções bacterianas graves

Este distintivo, concedido pela Fundação Humans no âmbito do projeto HUMANIZAção, com o apoio da Angelini Pharma, reconhece o compromisso e o trabalho do hospital na implementação de um modelo de assistência integral e centrado nas pessoas.

A iniciativa promove a participação ativa dos pacientes e suas famílias, melhora a comunicação entre profissionais e pacientes e atende aos aspetos emocionais e sociais que acompanham a doença. O projeto HUMANIZAcción, avalizado pela Sociedade Espanhola de Diretores de Saúde (SEDISA) e pela Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar (SEFH), e com o patrocínio científico da Sociedade Espanhola de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica (SEIMC), promove uma assistência mais empática e integral no tratamento deste tipo de patologias.

O médico adjunto do Serviço de Medicina Interna e coordenador do projeto, Jaime Lora-Tamayo, explicou que a iniciativa «nos deu a oportunidade de identificar inúmeras áreas de melhoria para os nossos pacientes e, a partir da especialização que a patologia infecciosa exige, centralizar a atenção desses pacientes numa área específica, algo fundamental num hospital com as nossas características».

Por sua vez, o vice-presidente da Fundação Humans, José Antonio Marín Urrialde, destacou que a humanização «deve permear a formação, a gestão e a atenção clínica de todos os âmbitos assistenciais e patologias».

Da Angelini Pharma, o diretor do Departamento Médico, Daniel Pérez, sublinhou que esta certificação «reflete como a humanização pode ser incorporada de forma eficaz nos protocolos clínicos, mesmo em áreas tão complexas como as infeções bacterianas graves».

De acordo com um estudo publicado na revista «The Lancet», em 2021 foram registadas 4,7 milhões de mortes associadas à resistência aos antimicrobianos (RAM) e estima-se que em 2050 possam ocorrer até 91 milhões de mortes atribuíveis a esta causa. Neste contexto, o projeto HUMANIZAção procura combinar a precisão no tratamento anti-infeccioso com uma atenção mais próxima e respeitosa para com as pessoas afetadas.

O relatório reúne medidas para melhorar a informação e a formação dos profissionais, promover a participação dos doentes e das famílias, atender aos fatores psicossociais que influenciam a recuperação e reduzir o estigma associado às infeções graves.

Com esta certificação, o Hospital Universitário 12 de Outubro torna-se um dos primeiros centros a integrar a humanização como pilar no tratamento de infeções bacterianas graves, reforçando o seu compromisso com uma saúde mais humana e centrada nas pessoas.