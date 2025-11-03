Inovação empresarial em debate na segunda talk Impulso PME

A inovação é um dos maiores desafios e também uma das principais alavancas para o crescimento das pequenas e médias empresas portuguesas. É com esse foco que irá acontecer no próximo dia 17 de novembro, no estúdio ECO, a segunda talk Impulso PME, dedicada ao tema “Desafios das PME: a inovação como instrumento de crescimento e de competitividade”.

O encontro pretende promover um debate sobre como a capacidade de inovar pode reforçar a produtividade, a resiliência e a diferenciação das empresas num contexto económico em transformação.

Entre os oradores confirmados estão Jorge Portugal, presidente da COTEC, e Carlos Duarte Oliveira, chairman da Moneris, que irão partilhar perspetivas sobre o papel da inovação na competitividade empresarial e no desenvolvimento sustentável do tecido económico nacional.

Programa

09h15 Welcome coffee & Abertura Institucional

09h45 Mesa Redonda I: Ecossistema de Inovação para o crescimento

Antonio Rocha e Silva, Partner Explorer Investments

Carlos Duarte Oliveira, Chairman Moneris

Jorge Portugal, Presidente da COTEC

Mafalda Duarte, CEO Five Credit

10h45 Mesa Redonda II: Inovação e Competitividade

Duarte Champalimaud, GLN

João Saramago Tavares, Top Brands

Jorge Cunha, Eurosafe

11h45 Conclusão e network coffee