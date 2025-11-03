Impulso PME

Inovação empresarial em debate na segunda talk Impulso PME

  • ECO
  • 8:00

Como pode a inovação impulsionar o crescimento e a competitividade das PME? É o mote da 2.ª talk Impulso PME, uma iniciativa do ECO com o apoio da Five Credit.

A inovação é um dos maiores desafios e também uma das principais alavancas para o crescimento das pequenas e médias empresas portuguesas. É com esse foco que irá acontecer no próximo dia 17 de novembro, no estúdio ECO, a segunda talk Impulso PME, dedicada ao tema “Desafios das PME: a inovação como instrumento de crescimento e de competitividade”.

O encontro pretende promover um debate sobre como a capacidade de inovar pode reforçar a produtividade, a resiliência e a diferenciação das empresas num contexto económico em transformação.

Entre os oradores confirmados estão Jorge Portugal, presidente da COTEC, e Carlos Duarte Oliveira, chairman da Moneris, que irão partilhar perspetivas sobre o papel da inovação na competitividade empresarial e no desenvolvimento sustentável do tecido económico nacional.

Programa

09h15 Welcome coffee & Abertura Institucional

09h45 Mesa Redonda I: Ecossistema de Inovação para o crescimento
Antonio Rocha e Silva, Partner Explorer Investments
Carlos Duarte Oliveira, Chairman Moneris
Jorge Portugal, Presidente da COTEC
Mafalda Duarte, CEO Five Credit

10h45 Mesa Redonda II: Inovação e Competitividade
Duarte Champalimaud, GLN
João Saramago Tavares, Top Brands
Jorge Cunha, Eurosafe

11h45 Conclusão e network coffee

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Inovação empresarial em debate na segunda talk Impulso PME

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.