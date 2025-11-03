Inovação empresarial em debate na segunda talk Impulso PME
Como pode a inovação impulsionar o crescimento e a competitividade das PME? É o mote da 2.ª talk Impulso PME, uma iniciativa do ECO com o apoio da Five Credit.
A inovação é um dos maiores desafios e também uma das principais alavancas para o crescimento das pequenas e médias empresas portuguesas. É com esse foco que irá acontecer no próximo dia 17 de novembro, no estúdio ECO, a segunda talk Impulso PME, dedicada ao tema “Desafios das PME: a inovação como instrumento de crescimento e de competitividade”.
O encontro pretende promover um debate sobre como a capacidade de inovar pode reforçar a produtividade, a resiliência e a diferenciação das empresas num contexto económico em transformação.
Entre os oradores confirmados estão Jorge Portugal, presidente da COTEC, e Carlos Duarte Oliveira, chairman da Moneris, que irão partilhar perspetivas sobre o papel da inovação na competitividade empresarial e no desenvolvimento sustentável do tecido económico nacional.
Programa
09h15 Welcome coffee & Abertura Institucional
09h45 Mesa Redonda I: Ecossistema de Inovação para o crescimento
Antonio Rocha e Silva, Partner Explorer Investments
Carlos Duarte Oliveira, Chairman Moneris
Jorge Portugal, Presidente da COTEC
Mafalda Duarte, CEO Five Credit
10h45 Mesa Redonda II: Inovação e Competitividade
Duarte Champalimaud, GLN
João Saramago Tavares, Top Brands
Jorge Cunha, Eurosafe
11h45 Conclusão e network coffee
