Orçamento do Estado 2026

Loja do cidadão virtual entra em funcionamento “nas próximas duas semanas”

Mais de 100 serviços digitais serão disponibilizados num primeiro momento, anunciou o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, no Parlamento.

“A loja do cidadão virtual entrará em funcionamento nas próximas duas semanas”, anunciou esta segunda-feira o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, no âmbito da audição na especialidade do Orçamento do Estado para 2026, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), no Parlamento.

Numa primeira fase, a loja do cidadão virtual vai oferecer “mais de 100 serviços digitais”, de modo a diminuir para “metade” o número de atendimentos anuais. “Temos nove milhões de atendimentos anuais e o nosso objetivo é descer para menos de metade”, indicou o governante.

(Notícia em atualização)

