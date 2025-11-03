Empresas

Lucros da Corticeira Amorim encolhem 4,5% até setembro. Todos os negócios perdem vendas

Vendas consolidadas da Corticeira Amorim baixaram 6,8% nos primeiros nove meses do ano, para 676,5 milhões de euros. Incêndio em Espanha provoca danos patrimoniais e prejuízos avaliados em 7 milhões.

A Corticeira Amorim encerrou os primeiros nove meses deste ano com um resultado líquido de 45,68 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 4,5% face ao período homólogo, indicou o grupo de Santa Maria da Feira num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com as três unidades de negócio a perderem vendas (Amorim Cork: -1,4%; Amorim Florestal: -5,9%; Amorim Cork Solutions: -24,6%), “negativamente impactadas pelo contexto adverso do mercado, que condicionou a evolução dos volumes e do mix do produto”, entre janeiro e setembro, as vendas consolidadas caíram 6,8%, para 676,5 milhões de euros.

Sem o efeito da alienação da dinamarquesa Timberman ao conglomerado sueco Volati, concretizada em dezembro de 2024, as vendas teriam caído ‘apenas’ 3,6%. O grupo assinala que a Amorim Cork Solutions, que concentrou os três segmentos “não rolha”, foi “particularmente afetada pela redução da atividade no segmento de pavimentos e pela alteração do perímetro de consolidação”.

O EBITDA consolidado deslizou de 127,6 para 117,6 milhões de euros, pressionado por um “mix de produto mais desfavorável” e pelo “efeito da desalavancagem operacional”. Por outro lado, salienta que “os menores custos e a melhor qualidade da matéria-prima cortiça trabalhada, as eficiências industriais e os benefícios decorrentes da reorganização da Amorim Cork Solutions, possibilitaram compensar aqueles efeitos”, suportando a margem EBITDA nos 17,4% (vs. 17,6% no período homólogo).

Placeholder Image

"A redução do nível de endividamento e a proteção da rentabilidade foram também prioridades, tendo-se implementado medidas para otimizar a estrutura de custos e reforçar a eficiência operacional.”

António Rios de Amorim

Presidente do Conselho de Administração da Corticeira Amorim

Numa mensagem aos investidores, o presidente e CEO António Rios de Amorim fala de um ano “mais desafiante do que inicialmente previsto” a nível global, a juntar à “transformação dos hábitos de consumo de álcool que impõe pressões acrescidas ao setor vitivinícola”. Fez com que a atividade tenha sido “condicionada por este contexto de elevada incerteza e reduzida previsibilidade, com impacto nos níveis de consumo e levando os nossos clientes a adotarem políticas de compra mais prudentes”.

“Os momentos de adversidade representam oportunidades para fortalecer o nosso modelo de negócio e garantir bases sólidas para um crescimento sustentável no futuro. Continuamos a robustecer a oferta, apostando em inovação e desenvolvimento, evidenciando as mais-valias técnicas e de sustentabilidade dos nossos produtos. A redução do nível de endividamento e a proteção da rentabilidade foram também prioridades, tendo-se implementado medidas para otimizar a estrutura de custos e reforçar a eficiência operacional”, sublinha o empresário.

No final de setembro, a dívida remunerada líquida ascendia a 99,2 milhões de euros, isto é, 96,5 milhões abaixo do valor registado no final do ano passado. Uma redução possibilitada pela “forte geração de fluxos de caixa” (153,5 milhões), como destaca a gigante corticeira, apesar do pagamento de dividendos (42,6 milhões) e do investimento em ativo fixo (24,6 milhões) neste período.

No comunicado, o grupo nortenho contabiliza ainda que um incêndio nas instalações da Amorim Florestal em San Vicente de Alcántara (Espanha), a 19 de outubro, resultou em “danos patrimoniais (incluindo edifícios, equipamentos e matérias-primas) e prejuízos decorrentes de lucros cessantes estimados em aproximadamente 7 milhões de euros”. Acionou a apólice de seguro, estando ainda a decorrer o processo de participação de sinistro.

A 30 de setembro, a Corticeira Amorim contava com 4.579 trabalhadores, menos 257 do que um ano antes.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lucros da Corticeira Amorim encolhem 4,5% até setembro. Todos os negócios perdem vendas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Amorim reconhece perda de três milhões com fecho em Silves

António Larguesa,

Corticeira faz “balanço muito positivo” da reestruturação dos segmentos não rolha. Contas mostram melhoria da rentabilidade na nova unidade de negócios do grupo, que cortou 238 empregos no último ano.