Mais de 40 mil beneficiários com apoio à renda suspenso por “incongruências”

Cerca de 130 mil inquilinos recebem o apoio extraordinário à renda, mas outros mais de 40 mil, ainda que considerados elegíveis, não estão a recebê-lo, mesmo depois das garantias dadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, avança o Público (acesso pago).

A maioria dos casos é justificada com “incongruências” nos dados considerados para a atribuição do apoio (os rendimentos e a renda), mas há também outros onde não é dada qualquer explicação. Além disso, não há, sequer, certezas sobre o número total de inquilinos nesta situação, com o IHRU a apresentar números discrepantes.

Criado em 2023, o apoio extraordinário à renda destina-se aos inquilinos com rendimentos até ao sexto escalão de IRS, com taxa de esforço igual ou superior a 35% com o pagamento da renda e com contratos de arrendamento celebrados até 15 de março desse ano, sendo atribuído de forma automática aos que cumpram estes critérios.