Mapfre aumenta lucros e sobe valor de dividendos aos acionistas

A seguradora espanhola Mapfre obteve um lucro líquido de 829 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 26,8% em relação ao mesmo período de 2024, segundo os resultados divulgados pela empresa.

A melhoria é influenciada pelo aumento do resultado do ramo não vida, diz a empresa na informação comunicada à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), a equivalente à CMVM portuguesa.

As receitas cresceram 3,5% de janeiro a setembro, para 22.383,8 milhões de euros.

O ramo não vida registou um aumento de 1,8%, com as receitas a ascenderem a 17.303,8 milhões de euros, e no ramo vida a subida foi de 9,7%, com as receitas a passarem para 5.080 milhões de euros.

A rentabilidade do grupo cresceu em todas as regiões e em todas as linhas de negócio.

O segmento da Península Ibérica (Espanha e Portugal) aumentou os resultados em 22,5%, para 347,3 milhões, e as receitas por prémios em 9,3%, para 7.823,7 milhões.

Em Espanha, o valor das receitas aumentou para 7.508 milhões, enquanto em Portugal subiu para 316 milhões.

A seguradora espanhola informou que, por critérios de prudência, registou até setembro impactos extraordinários de 79 milhões devido à deterioração parcial do fundo de comércio do México e ao cancelamento de ativos por impostos diferidos em Itália e na Alemanha, sem os quais o resultado teria sido de 908 milhões.

A empresa irá pagar um dividendo aos acionistas a 28 de novembro de 7 cêntimos brutos por ação. Esta distribuição representa a quarta vez consecutiva em que o grupo aumenta o valor dos dividendos.