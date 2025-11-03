Médico Luís Mendes Cabral assume presidência do INEM na terça-feira
Para vogal do Instituto Nacional de Emergência Médica foi escolhido António de Eça Pinheiro.
O médico Luís Mendes Cabral inicia funções como presidente do INEM na terça-feira, substituindo o militar Sérgio Janeiro que estava no cargo desde julho de 2024, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.
Fonte do ministério adiantou à Lusa que para vogal do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi escolhido António de Eça Pinheiro e que os dois despachos de nomeação produzem efeito a partir desta segunda-feira.
“Luís Cabral e António de Eça Pinheiro iniciam funções amanhã, dia 4 de novembro, como presidente e como vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, respetivamente”, adiantou o ministério de Ana Paula Martins.
