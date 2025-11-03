Saúde

Médico Luís Mendes Cabral assume presidência do INEM na terça-feira

  • Lusa
  • 19:29
1

Para vogal do Instituto Nacional de Emergência Médica foi escolhido António de Eça Pinheiro.

O médico Luís Mendes Cabral inicia funções como presidente do INEM na terça-feira, substituindo o militar Sérgio Janeiro que estava no cargo desde julho de 2024, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

Fonte do ministério adiantou à Lusa que para vogal do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi escolhido António de Eça Pinheiro e que os dois despachos de nomeação produzem efeito a partir desta segunda-feira.

“Luís Cabral e António de Eça Pinheiro iniciam funções amanhã, dia 4 de novembro, como presidente e como vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, respetivamente”, adiantou o ministério de Ana Paula Martins.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Médico Luís Mendes Cabral assume presidência do INEM na terça-feira

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Partidos querem ouvir ministros da Saúde na CPI ao INEM

Lusa,

O PS e a IL propõe as audições dos ex-governantes Marta Temido e Manuel Pizarro, bem como da atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins.