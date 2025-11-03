Mercado automóvel aumenta 6,8% até outubro. Vendas de carros elétricos e híbridos representaram 68,4% do total
Cerca de 22% das unidades vendidas de janeiro a outubro eram elétricas, proporção que subiu para 28,6% só em outubro.
O mercado automóvel aumentou 6,8% entre janeiro e outubro, com 219.598 novos veículos colocados em circulação, segundo dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal.
Só em outubro “foram matriculados em Portugal 19.884 veículos automóveis, ou seja, mais 6,6% que no mesmo mês de 2024”, indicou esta segunda-feira, em comunicado, a associação. Em termos de categorias, os ligeiros de passageiros registaram um crescimento de 5,5% no mês e de 8,4% no acumulado do ano, totalizando 187.701 unidades.
Neste segmento, 22% das unidades vendidas de janeiro a outubro eram elétricas, proporção que subiu para 28,6% só em outubro, mês em que os automóveis movidos a energias alternativas – elétricos e híbridos – representaram 68,4% do total. Os veículos movidos a gasolina representaram 25,8% e a gasóleo 5,7%.
Já os ligeiros de mercadorias aumentaram 4,5% em outubro, para 2.643 veículos, mas recuaram 2,0% nos primeiros dez meses de 2025. O mercado de pesados, que inclui veículos de mercadorias e de passageiros, cresceu 32,7% no mês, para 1.104 unidades, embora apresente uma quebra de 1,6% desde o início do ano, com 6.247 veículos matriculados.
