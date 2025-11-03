“Ministra da Saúde é um ativo tóxico do Governo”, diz André Ventura

André Ventura disse esta segunda-feira que a “ministra da Saúde é um ativo tóxico do Governo” e garante que se fosse o Chega a governar Ana Paula Martins “já não estava em funções”. O líder do partido pede ainda a intervenção do Presidente da República.

“Quantas mais pessoas vão ter que morrer em Portugal por falta de acesso à saúde até que algum político assuma essa responsabilidade?“, questiona o líder do partido, depois de uma grávida ter morrido na sexta-feira no Hospital Amadora Sintra.

O líder do partido considera que o “primeiro-ministro que tem que assumir essa responsabilidade” e que cabe também ao “Presidente da República chamar à responsabilidade do Governo nesta matéria”

“Temos um presidente da República que desapareceu até porque o Governo é da sua cor política e acha que não tem que exigir responsabilidade”, afirma Ventura.

A ministra da Saúde aceitou esta segunda-feira o pedido de demissão do presidente do Conselho de administração do Hospital Amadora-Sintra, depois da informação pouco rigorosa transmitida neste caso.

André Ventura classificou o setor da saúde como “desastrosa” e a “cair aos bocados”, numa altura em que a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ter instruído os hospitais públicos a cortarem na despesa no próximo ano, mesmo que isso implique abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas e outros cuidados.

“O Governo vai desinvestir na saúde neste Orçamento do Estado e as pessoas continuam a morrer na área, provavelmente, mais importante de todas, que é a saúde”, realça o presidente do Chega.

André Ventura pede à ministra da Saúde para “assumir a responsabilidade” e que “nunca devia ter entrado neste Governo” porque é “alguém que permanentemente não assume a responsabilidade que tem”.

“Se a ministra não percebe isso e acha sempre que a responsabilidade é a de terceiros, está errada quanto à sua cultura democrática, à sua natureza democrática e àquilo que os portugueses querem”, afiança o líder do partido.

(Notícia em atualização)