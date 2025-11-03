NTT Data compra consultora tecnológica de seguros

A NTT Data, empresa de IA, negócios digitais e serviços de tecnologia, adquiriu a empresa sediada na Irlanda do Norte, a Alchemy Technology Services, uma consultora especializada em tecnologia de seguros.

Em comunicado oficial, a NTT Data sublinha que esta aquisição “reforça o compromisso da NTT DATA com a transformação global do ecossistema de seguros, abordando os desafios atuais e emergentes em torno da agilidade, modernização e escalabilidade.”

Para a empresa, “a integração vai acelerar os projetos de modernização com agilidade e escalabilidade, apoiar a transformação digital de mercados-chave e promover uma abordagem aos seguros mais inteligente, ligada e orientada por dados.”

Bruno Abril, Global Lead, Insurance Industry da NTT DATA, Inc., afirma: “A união de forças com a Alchemy aumenta a nossa capacidade de acelerar a transformação digital no setor de seguros. A modernização das TI no setor dos seguros em geral não é uma tendência passageira, mas sim uma prioridade fundamental do mercado que atrai investimentos sustentados”, sublinha.

Já o fundador e CEO da Alchemy, John Harkin, afirma que “este é um momento de orgulho e entusiasmo para a nossa equipa, os nossos clientes e toda a região. Ao juntarmo-nos à NTT DATA abrimos oportunidades extraordinárias, não só para o crescimento internacional, mas também para expandir o alcance e o impacto do trabalho que desenvolvemos.”

A NTT DATA é uma empresa de serviços de negócio e tecnologia, com um volume de faturação superior a 30 mil milhões de dólares, que presta serviços a 75% das empresas do Fortune Global 100.