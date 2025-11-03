O que esperar da décima edição do Web Summit em Lisboa? Oiça o À Prova de Futuro

Na próxima segunda-feira, dia 10, arranca mais uma edição do Web Summit Lisboa, a décima que se realiza na capital portuguesa. Mote para a conversa com Artur Pereira, country manager Portugal e Brasil da Web Summit, que antecipa os números e novidades do evento deste ano e faz um balanço do impacto em Portugal.

“Ajudámos a trazer visibilidade e a criar um movimento que precisava de alguma ajuda, levar um empurrãozinho, para realmente se estabelecer, afirma Artur Pereira ao À Prova de Futuro, um podcast do ECO com o apoio da Meo Empresas.

“A partir de 2016 começámos a ver políticas públicas muito mais direcionadas para o ecossistema, acho que isto é inegável. Começámos a ver as grandes empresas portuguesas a prestar muito mais atenção à inovação e às startups. Começámos a ver universidades a desenvolver cursos de empreendedorismo”, sublinha.

Neste episódio conversámos também com José Pedro Nascimento, chief technology officer da Meo, parceira tecnológica da Web Summit, sobre o que envolve a operação da operadora no evento.

“Em cada ano há um tempo de preparação que é superior a dois meses, e que envolve mais de 100 colaboradores. Equipas que trabalham na instalação da rede, fibra ótica, Wi-Fi e rede móvel também, 4G e 5G”, afirma.

Além dos meios humanos, também os materiais impressionam. “Estamos a falar de 44 quilómetros de cabo de rede. Fibra ótica são três quilómetros, mas temos um backup da nossa própria rede, do nosso backbone de fibra ótica, que permite fazer redundância de todas as ligações de alta capacidade que nós temos na Web Summit”. Durante o evento, existe um ‘war room‘ a trabalhar 24 horas e equipas de prevenção.

O ano passado o tráfego total no Web Summit foi de 63 terabytes, mais 23 do que do ano de 2023. Um recorde que José Pedro Nascimento acredita que será quebrado nesta nova edição.