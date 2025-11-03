Petrolífera Exxon ameaça retirar-se da UE se não houver recuo na legislação verde

A gigante norte-americana ExxonMobil afirma que deixará de ter atividade na União Europeia (UE) caso a legislação de sustentabilidade não seja aliviada.

O CEO, Darren Woods, defende que a Diretiva de Due Dilligence Empresarial deve ser revista. Esta prevê que as empresas que operam na UE identifiquem riscos de direitos humanos e ambiente ao longo da cadeia de valor e os colmatem.

“Se não conseguirmos ser uma empresa bem sucedida na Europa e, mais importante, se eles [legisladores europeus] começarem a tentar aplicar a sua legislação prejudicial em todo o mundo, onde fazemos negócio, é impossível continuar lá [na Europa, a operar]”, afirmou Woods, em declarações à Reuters, esta segunda-feira.

O mesmo CEO considera que implementar planos de transição climática que se coadunem com os objetivos do Acordo de Paris, de limitar a subida da temperatura global a 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, é “tecnicamente não exequível”. Woods afirma estar ativamente a fazer lóbi contra a iniciativa europeia e alerta para “consequências desastrosas” caso esta avance nos termos correntes.

A UE espera fechar alterações a esta lei até ao final do ano, depois de ter concordado negociar mudanças no mês passado. O reabrir do dossier seguiu-se a pressões também por parte do Qatar, que ameaçou cessar as exportações de gás natural liquefeito para a Europa caso a UE não alterasse ou abandonasse esta legislação. O GNL do Qatar pesa até 14% das importações para a Europa.