Plano mais barato do ChatGPT chega a Portugal. Quais as diferenças face ao Plus?

A OpenAI acaba de lançar em Portugal o ChatGPT Go, um plano de subscrição mais económico da plataforma criada pela empresa de Sam Altman. Com um custo mensal de 7,99 euros, esta assinatura disponibiliza várias das principais funcionalidades pagas deste serviço de inteligência artificial (IA) generativa, mas por menos de metade do preço do ChatGPT Plus, que continua a custar cerca de 23 euros por mês.

Mas, afinal, quais as diferenças entre o ChatGPT Go e o ChatGPT Plus? O preço bastante inferior do novo plano disponível no mercado português levará muitos clientes da OpenAI a ponderar mudar para uma assinatura mais acessível. Mais ainda porque algumas funções do Plus continuam disponíveis na versão menos musculada da assinatura.

Segundo a OpenAI, o ChatGPT Go disponibiliza aos utilizadores acesso expandido ao GPT-5, o modelo de IA mais avançado da OpenAI, permitindo mensagens e carregamentos de ficheiros mais amplos, assim como a criação de imagens de forma mais rápida e eficiente do que acontece na versão gratuita do ChatGPT.

No entanto, este plano não inclui o GPT-5 com raciocínio avançado, ao contrário da versão Plus. O ChatGPT Go oferece também memória e contexto prolongados, facilitando interações mais longas e contínuas, e permite a realização de projetos, tarefas e a utilização de vários “GPTs” personalizados (que são como programas integrados no ChatGPT com aplicações específicas).

A grande diferença entre os dois planos reside nas funcionalidades mais avançadas, que não estão disponíveis nesta versão low-cost. Com o ChatGPT Go, não é possível criar vídeos com o modelo de IA Sora, que tem a capacidade de gerar vídeos realistas ou imaginativos a partir de instruções de texto (as chamadas prompts) ou imagens.

Outra diferença importante prende-se com o modo Agente. O ChatGPT Go não inclui qualquer funcionalidade neste âmbito, enquanto o ChatGPT Plus permite invocar um “agente” capaz de executar tarefas de forma autónoma, em vez de só responder responder a perguntas. Incluindo desenvolver código de programação.

Com esta funcionalidade disponibilizada pelo ChatGPT Plus, o programa de IA generativa pode navegar autonomamente em sites, recolher informações, compilar relatórios, criar apresentações ou automatizar fluxos de trabalho complexos, como analisar dados e gerar documentos prontos para utilização.

Apesar do lançamento do ChatGPT Go, a OpenAI continua a disponibilizar a versão gratuita do ChatGPT que permite o acesso ao modelo GPT-5, mas com limitações significativas: os carregamentos de ficheiros são restritos, a criação de imagens é mais lenta e limitada, a memória e o contexto são reduzidos, não é possível ter acesso a agentes nem criar vídeos, e a investigação aprofundada não está disponível.

O ChatGPT Go foi inicialmente lançado na Índia em agosto deste ano, onde custa o equivalente a quatro euros por mês.