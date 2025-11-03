Portugal é o nono país da UE com maior taxa de trabalhadores em risco de pobreza
Há 13 países com uma taxa de trabalhadores em risco de pobreza mais elevada do que a média europeia. Percentagem em Portugal é maior nos homens (10%) do que nas mulheres (8,3%).
Não são apenas as pessoas de agregados familiares com baixa intensidade de trabalho ou sem emprego que vivem sob o risco de pobreza. Segundo o Eurostat, 8,2% dos trabalhadores da União Europeia (UE) em 2024, por conta de outrem ou por conta própria, estavam em risco de pobreza. Em Portugal, a situação é mais grave, já que a taxa de trabalhadores em risco de pobreza é de 9,2%, acima da média europeia e em 9.º lugar entre os Estados-membros.
Ao todo, 13 dos 27 Estados-membros apresentam taxas de trabalhadores em risco de pobreza acima da média da UE. A percentagem mais alta era de 13,4% no Luxemburgo, seguindo-se a Bulgária (11,8%) e a Espanha (11,2%).
Com 9,2% dos trabalhadores em risco de pobreza, Portugal é o nono país do bloco comunitário com a taxa mais elevada, ficando, assim, um ponto percentual acima da média da UE.
Em contrapartida, a taxa mais baixa era de 2,8% na Finlândia. Entre os níveis mais baixos de trabalhadores em risco de pobreza destacam-se, também, a Chéquia (3,6%) e a Bélgica (4,3%).
Em 22 países da União Europeia, a taxa de pessoas com emprego em risco de pobreza era mais elevada para os homens do que para as mulheres, com a maior diferença entre ambos a verificar-se na Roménia (8,1 pontos percentuais). Em Portugal, a taxa era de 10% nos homens e de 8,3% nas mulheres.
Já na Alemanha, as taxas eram as mesmas para homens e mulheres (6,5%), enquanto na Chéquia, Letónia, Chipre e Luxemburgo as taxas eram mais elevadas para as mulheres do que para os homens.
