Portugal é o nono país da UE com maior taxa de trabalhadores em risco de pobreza

Não são apenas as pessoas de agregados familiares com baixa intensidade de trabalho ou sem emprego que vivem sob o risco de pobreza. Segundo o Eurostat, 8,2% dos trabalhadores da União Europeia (UE) em 2024, por conta de outrem ou por conta própria, estavam em risco de pobreza. Em Portugal, a situação é mais grave, já que a taxa de trabalhadores em risco de pobreza é de 9,2%, acima da média europeia e em 9.º lugar entre os Estados-membros.

Ao todo, 13 dos 27 Estados-membros apresentam taxas de trabalhadores em risco de pobreza acima da média da UE. A percentagem mais alta era de 13,4% no Luxemburgo, seguindo-se a Bulgária (11,8%) e a Espanha (11,2%).

Com 9,2% dos trabalhadores em risco de pobreza, Portugal é o nono país do bloco comunitário com a taxa mais elevada, ficando, assim, um ponto percentual acima da média da UE.

Em contrapartida, a taxa mais baixa era de 2,8% na Finlândia. Entre os níveis mais baixos de trabalhadores em risco de pobreza destacam-se, também, a Chéquia (3,6%) e a Bélgica (4,3%).

Em 22 países da União Europeia, a taxa de pessoas com emprego em risco de pobreza era mais elevada para os homens do que para as mulheres, com a maior diferença entre ambos a verificar-se na Roménia (8,1 pontos percentuais). Em Portugal, a taxa era de 10% nos homens e de 8,3% nas mulheres.

Já na Alemanha, as taxas eram as mesmas para homens e mulheres (6,5%), enquanto na Chéquia, Letónia, Chipre e Luxemburgo as taxas eram mais elevadas para as mulheres do que para os homens.