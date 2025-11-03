Impostos

Presidente da República promulga descida do IRC para 19% em 2026

Presidente deu luz verde ao diploma do Parlamento que reduz a taxa geral. Ainda terá de ser publicado no Diário da República, para produzir efeitos a partir do ano que vem.

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira a descida da taxa geral de IRC de 20% para 19% em 2026, medida que foi aprovada em meados de outubro na Assembleia da República. A informação foi tornada pública no portal oficial da Presidência.

“O Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, reduzindo as taxas gerais”, indica o comunicado divulgado esta segunda-feira.

A nova taxa de 19% aplicar-se-á aos rendimentos obtidos pelas empresas no ano de 2026. Mas o diploma contempla ainda uma redução adicional do IRC para 18% em 2027 e 17% em 2028.

Ademais, a lei prevê ainda que os sujeitos passivos que exerçam “uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial” e “que sejam qualificados como pequena ou média empresa ou empresa de pequena-média capitalização (Small Mid Cap)”, beneficiam de uma taxa mais reduzida, de 15%, sobre os primeiros 50 mil euros de matéria coletável.

O diploma agora promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa, que altera o Código do IRC, mereceu votos a favor do PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e JPP, enquanto PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda votaram contra. A votação final da iniciativa desencadeada pelo Governo ocorreu no dia 17 de outubro.

(Notícia atualizada pela última vez às 13h04).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Presidente da República promulga descida do IRC para 19% em 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CE vai financiar projeto português de baterias de lítio

Lusa,

O executivo comunitário prevê um financiamento de 2,9 mil milhões de euros para os 61 projetos de tecnologia de ponta de impacto zero.