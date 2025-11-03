PwC conclui 12 aquisições e investimentos para expandir oferta de IA, consultoria e tax

A PwC concluiu mais de uma dezena de aquisições e investimentos estratégicos naquele que Mohamed Kande, chairman do grupo, diz ter sido um “ano de reinvenção” para ir ao encontro das expectativas dos clientes. O objetivo foi reforçar as suas competências e oferta em áreas cada vez mais importantes, nomeadamente na inteligência artificial (IA).

“Na PwC, percebemos a necessidade de reinventar o nosso negócio. Este ano, investimos nas nossas pessoas, expandimos a oferta tecnológica e continuámos a reforçar capacidades para apoiar os nossos clientes. Por exemplo, as empresas da PwC concluíram 12 aquisições e investimentos estratégicos para expandir a nossa oferta em áreas chave, em particular IA e tecnologia, consultoria, estratégia de negócio e fiscal“, afirma Kande, no “Global Annual Review 2025” agora divulgado.

De acordo com o responsável, a PwC acelerou acelerou o investimento “para expandir os recursos de IA de última geração em toda a nossa rede”, incluindo a a “criação de hubs de IA e centros de excelência em todo o mundo”.

Este esforço de inovação para responder às necessidades dos clientes vai continuar em 2026. Mohamed Kande refere que o “próximo ano vai trazer mais mudanças e complexidade”, num período em que a “adoção de IA vai acelerar, as expectativas regulatórias vão aumentar e a volatilidade climática vai intensificar-se”.

“Na PwC, estamos preparados para enfrentar estes desafios e transformá-los em oportunidades para os nossos clientes. Estamos otimistas sobre o futuro – não por ser fácil, mas porque temos as pessoas, o propósito e os valores para ajudar a moldar o que virá a seguir”, sublinha o chairman do grupo.

Advisory ajuda receitas globais a alcançarem 57 mil milhões

O “Global Annual Review 2025” revela que, nos 12 meses terminados a 30 de junho de 2025, o grupo alcançou receitas globais de 56,9 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 2,9% em comparação com os 55,3 mil milhões de dólares obtidos no período homólogo.

Neste período, os EUA e o Brasil registaram um forte crescimento das receitas, com esta região a alcançar os 25,5 mil milhões de dólares. Na Europa, Médio Oriente e África, as receitas subiram 2,5% para 22,5 mil milhões de dólares, registando-se um crescimento forte na Europa Central e Oriental e em Espanha.

Já na região Ásia-Pacífico, as receitas aumentaram de forma significativa em vários países, como Japão, Índia e Coreia do Sul, ainda que tenham caído, no seu conjunto, 4,1% para 8,8 mil milhões de dólares.

Os números detalham ainda que, por área de negócio, foi o advisory que mais contribuiu para o crescimento das receitas globais, ao avançar 4,5% para 24,3 mil milhões de dólares, ou 4,4% se se considerar alguns ajustamentos feitos este ano. A PwC explica que houve diversas vendas de negócios e mudanças nas estruturas das empresas do grupo, ditando a transferência de receita entre linhas de negócio.

“Arrancámos o ano fiscal com um ímpeto forte, mas o crescimento desacelerou na reta final do ano, devido sobretudo à incerteza económica e geopolítica em mercados importantes”, detalha a empresa relativamente ao advisory.

Por outro lado, as receitas de serviços legais e fiscais cresceram 1% para 12,7 mil milhões de euros, ou 2,8% considerando os ajustamentos. “A disrupção tecnológica e a evolução das exigências regulatórias”, nomeadamente ao nível do reporte de sustentabilidade, “continuaram a impulsionar o crescimento” nestas áreas. Já as receitas de auditoria subiram mais de 1% neste período.

O grupo, que conta com 364 mil trabalhadores e está presente em 136 países, refere ainda que, este ano, “investimos 3,1 mil milhões de dólares em toda a rede para expandir os recursos em áreas chave, em particular IA e tecnologia”, mas também consultoria, estratégia de negócio e fiscal. Além disso, a PwC lançou novos serviços para responder às necessidades mais urgentes dos clientes, incluindo auditoria a sistemas de IA.