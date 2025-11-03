Empresas

Subway prevê abrir 50 restaurantes em Portugal em dez anos

A Subway anunciou a ampliação do seu acordo de master franchise com a Vierci, que assumirá os direitos exclusivos de desenvolvimento e operação da cadeia no mercado ibérico.

A cadeia de restaurantes Subway prevê abrir 50 unidades em Portugal e 400 em Espanha, nos próximos dez anos, em parceria com o grupo Vierci, adiantou a empresa, em comunicado.

Este acordo, segundo o comunicado, citado pela agência EFE, representa a primeira franquia da Subway em dois continentes— que já opera com o grupo Vierci no Paraguai e no Uruguai — e reforça o seu compromisso com o crescimento internacional da marca, juntamente com “parceiros regionais de confiança”.

Com 20 anos de experiência em gestão multimarcas no setor da restauração rápida, a Vierci opera mais de 300 restaurantes na América do Norte e na América do Sul. O grupo continuará a implementar o design “Fresh Forward 2.0” nos restaurantes Subway e avançará na transformação digital da marca em locais novos e existentes.

Nos últimos quatro anos, a Subway assinou mais de 25 acordos de master franchise a nível mundial, o que representará mais de 10.000 futuras aberturas.

1

