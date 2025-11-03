Teixeira Duarte limpa dívida de 78,3 milhões a bancos com entrega de ações de cinco sociedades imobiliárias

A Teixeira Duarte concluiu o acordo de refinanciamento com os bancos, com a entrega de ações de cinco sociedades comerciais convertidas em sociedades de investimento coletivo imobiliário.

Na nota ao mercado, a empresa indicou que as suas subsidiárias, integralmente detidas Teixeira Duarte – Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários e a IMOTD – Sociedade Gestora de Participações Sociais formalizaram com o Banco Comercial Português, a Caixa Geral de Depósitos e o Novobanco a “entrega de ações representativas de parte do capital social de cinco sociedades comerciais convertidas previamente em sociedades de investimento coletivo imobiliárias”.

O grupo lembrou que esta transação, já prevista no acordo de refinanciamento celebrado e comunicado ao mercado a 27 de março, entre a subsidiária integralmente detida EI01 – Empresa de Serviços Intragrupo e os bancos, “gera uma perda nas contas do grupo de 2,7 milhões de euros e permite a liquidação de dívida do Grupo Teixeira Duarte aos bancos, no montante de 78,3 milhões de euros”.

“Concretiza-se, desta forma, um relevante passo já previsto no acordo de refinanciamento do grupo Teixeira Duarte, que cria as condições necessárias para que o grupo continue a desenvolver, de forma sustentada, as suas atividades, nomeadamente nas áreas de construção e promoção imobiliária”, destacou na informação divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A entrega de ações, agora concretizada, “tem um impacto positivo nas contas” da empresa, “resultante da valorização do interesse retido pelo Grupo Teixeira Duarte nas referidas sociedades, de cerca de 35 milhões de euros, ao permitir que as contas do Grupo passem a traduzir, periodicamente, o desempenho dos empreendimentos imobiliários por elas desenvolvidos, nomeadamente – ‘Vila Rio’, ‘Garridas 1867’, ‘Quinta de Cravel’ e ‘Douro Design District’”, adiantou.

Em março, a Teixeira Duarte chegou a acordo com o BCP, CGD e Novobanco para refinanciamento da dívida, no valor de 654,4 milhões de euros, segundo um comunicado enviado ao mercado nessa altura. De acordo com a informação remetida à CMVM, o acordo, subscrito entre a subsidiária da Teixeira Duarte EI01 – Empresa de Serviços Intragrupo e os bancos, prevê a celebração de dois novos contratos de financiamento, no montante total de 654,4 milhões de euros.

Por outro lado, inclui o estabelecimento de uma nova linha de garantias bancárias de montante máximo de 190 milhões de euros.