5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Governo apresenta a Agência para a Investigação e Inovação, os CTT realizam um Capital Markets Day com informação relevante para os mercados financeiros. Destaque ainda para a apresentação do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo a 2024.

CTT definem estratégia no Capital Markets Day

O Grupo CTT promove esta terça-feira de manhã o seu Capital Markets Day, cerca de três anos depois da edição anterior, que aconteceu em 2022. No início deste ano, o CEO dos CTT antecipou ao ECO um dia “glorioso” para a empresa. Adivinha-se, portanto, um evento repleto de novidades: “Vamos provavelmente continuar a afirmar esta ideia de que, tendencialmente, a importância do banco no nosso portefólio há de vir a diminuir”, revelou João Bento, referindo-se ao papel do Banco CTT na estratégia da empresa. E sublinhou: “Nós já não somos um operador postal em transformação. Nós somos um operador logístico de comércio eletrónico.” Ontem, as ações dos CTT afundaram 5,56%.

Governo apresenta nova Agência para a Investigação e Inovação

O Governo apresenta esta terça-feira, numa conferência de imprensa, a Agência para a Investigação e Inovação (AI2). Esta entidade resulta da fusão da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) com a Agência Nacional de Inovação (ANI). Estarão presentes na sessão os ministros da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

Divulgado Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses

Esta terça-feira é divulgado o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo a 2024, realizado pelo Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA). Esta análise conta com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e do Tribunal de Contas. O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, marca presença na iniciativa que acontece no auditório da OCC, no Porto.

Qual o perfil do consumidor sénior em Portugal?

A Fundação Mapfre apresenta esta terça-feira o 2.º Barómetro do Consumidor Sénior em Portugal. Este estudo divulga os hábitos de consumo, as preferências, as necessidades e o impacto económico da população sénior. A iniciativa conta com a participação de Luís Anula, CEO da Mapfre Portugal, e Juan Palácios, diretor do Instituto Ageingnomics.

Indústria automóvel debate desafios no setor

Arranca esta terça-feira a conferência “Automotive Industry Week” no Hotel Soverde, em Vila Nova de Gaia, numa iniciativa da AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, sob a temática “Thinking Beyond the Transition” (Pensando além da transição). Esta 12.ª edição reúne líderes da indústria automóvel, compradores internacionais, decisores políticos e especialistas em torno dos desafios e oportunidades do setor automóvel. Conta com a intervenção de Gonçalo Regalado, presidente do Banco Português do Fomento, estando prevista a participação do primeiro-ministro Luís Montenegro no encerramento que acontece quinta-feira.