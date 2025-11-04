Negócios

AEP capacita empresas do Norte “rumo à sustentabilidade” com quase 1 milhão de euros

AEP avança com projeto “Novo Rumo a Norte – Rumo à Sustentabilidade” até ao segundo trimestre de 2027 para reforçar o ecossistema empresarial nortenho e reduzir assimetrias.

Com um orçamento de 924.627,28 euros, o projeto “Novo Rumo a Norte – Rumo à Sustentabilidade” vai beneficiar 500 micro, pequenas e médias empresas (MPME) da região Norte. O objetivo é reforçar a competitividade do tecido empresarial, capacitando-o com “práticas de sustentabilidade e critérios ESG (Environmental, Social and Governance)”, avança a Associação Empresarial de Portugal (AEP) que apresenta esta quarta-feira a iniciativa.

De olhos postos na transição verde e digital, na inovação e na cooperação regional, este projeto é cofinanciado pelo programa regional Norte 2030, devendo prolongar-se até ao segundo trimestre de 2027 para reforçar o ecossistema empresarial nortenho e reduzir assimetrias.

Contribuir para corrigir as desigualdades regionais evidenciadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que apontam a necessidade de reforçar a coesão económica e social na região Norte.

Luís Miguel Ribeiro

Presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP)

O “Novo Rumo a Norte – Rumo à Sustentabilidade” deverá “contribuir para corrigir as desigualdades regionais evidenciadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que apontam a necessidade de reforçar a coesão económica e social na região Norte”, assinala o presidente da AEP, entidade que lidera o projeto.

Luís Miguel Ribeiro defende que o desafio da sustentabilidade é “imperativo e uma estratégia de inovação, criação de valor e competitividade”.

A iniciativa vai contemplar um conjunto de ações de sensibilização, capacitação e disseminação de boas práticas, de modo a capacitar o tecido empresarial a responder às novas exigências do mercado.

