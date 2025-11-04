Algarve Tech Hub Summit em Lagos vai apoiar talento e investimento na região

Conferências, mostras e encontros profissionais vão realizar-se na quinta e sexta-feira em Lagos, no distrito de Faro, com o objetivo de apoiar a acelerar a tecnologia, o investimento e o talento no Algarve, foi esta terça-feira anunciado.

Os organizadores do Algarve Tech Hub Summit 2025 asseguram em comunicado que “o encontro mobiliza a comunidade de inovação e tecnologia, e também empreendedores e empresários que precisam de acompanhar a transformação digital para não ficarem para trás”.

Segundo a nota, vão estar em foco os subsetores do turismo, mar, agroalimentar, saúde, energia, digital, arte e cultura, sendo este um “evento cooperativo do ecossistema de inovação do Algarve que promove tecnologia, negócio e talento”.

O programa é orientado para ter um impacto regional no investimento, no talento, na digitalização de pequenas e médias empresas, na cooperação entre universidade e empresas e na captação de eventos internacionais, lê-se na nota.

Na quinta-feira, o programa do encontro prevê, entre outros, uma “demonstração ao vivo em Inteligência Artificial” com uma explicação sobre “como criar o seu próprio ChatGPT especializado”.

Na sexta-feira haverá uma série de conferências e painéis, propondo uma delas explicar como construir mais de 700 empresas emergentes, e outra discutir a criação de capital semente e de unicórnios.

Os organizadores do Algarve Tech Hub Summit 2025 acreditam que o evento irá reforçar o Algarve como “polo de inovação competitivo e atrativo, e como destino de qualidade de vida para nómadas digitais e trabalhadores remotos“.

“O Algarve Tech Hub Summit é o maior evento dedicado à inovação e tecnologia na região, reunindo empresas, ‘startups’, academia, investidores e entidades públicas, num esforço conjunto de afirmação do Algarve enquanto ecossistema tecnológico de inovação, acelerador de projetos qualificadores e diversificadores da base económica regional”, afirma o professor Efigénio Rebelo, do Algarve Systems and Technology Partnerships, citado no comunicado.

O Algarve Tech Hub Summit 2025 decorre entre quinta e sexta-feira no Hotel Vila Galé, em Lagos, sendo as inscrições gratuitas através de um pré-registo.