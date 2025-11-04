AstraZeneca reforça, a partir do Global Hub de Barcelona, a sua missão de acelerar a ciência e a inovação biomédica

A AstraZeneca inaugurou a nova sede do AstraZeneca Global Hub em Barcelona, um espaço que marca o início de uma nova etapa de crescimento para a empresa e consolida a capital catalã como um dos pólos de inovação biomédica e tecnológica mais relevantes da Europa.

O evento institucional, realizado no emblemático edifício Estel — recuperado para uso empresarial após 15 anos fechado —, reuniu representantes das esferas política, científica e empresarial, entre eles o presidente da Generalitat, Salvador Illa; a ministra da Saúde, Mónica García; o secretário de Estado da Ciência, Juan Cruz Cigudosa; e o presidente da Câmara de Barcelona, Jaume Collboni, além de executivos globais da AstraZeneca e uma ampla representação do mundo científico e da saúde.

Durante o evento, o presidente da AstraZeneca Espanha, Rick R. Suárez, sublinhou que a inauguração «não celebra apenas um edifício, mas uma convicção partilhada: que Barcelona e Espanha podem ocupar um lugar de destaque nas ciências da vida».

«Quando as instituições e as empresas caminham na mesma direção, os pacientes ganham, o país avança e a confiança cresce», destacou Suárez, lembrando que o projeto representa «uma aposta a longo prazo e uma declaração de confiança no talento da Espanha e da Catalunha».

O executivo destacou que o investimento de 1,3 mil milhões de euros constitui «um dos maiores da história do setor farmacêutico em Espanha e o maior investimento estrangeiro em I&D registado na Catalunha». Além disso, enfatizou a necessidade de agilizar os processos de acesso à inovação: «Reduzir os 567 dias que separam a aprovação europeia do acesso financiado é fundamental para transformar a nossa força em liderança real».

O novo Global Hub conta com 30 000 metros quadrados distribuídos por nove andares do edifício Estel e acolhe cerca de 1600 profissionais de 62 nacionalidades, dos quais 58 % são mulheres, metade em cargos de gestão. O centro impulsiona mais de 385 projetos de investigação e 190 ensaios clínicos, principalmente em oncologia, doenças cardiovasculares, respiratórias e imunológicas.

A empresa anunciou a incorporação de um novo andar, o que, segundo Suárez, «marca o início de uma nova fase de crescimento do Hub e reforça a sua projeção a longo prazo».

O Hub também atua como um polo de atração de talentos internacionais e de retorno de investigadores espanhóis que desenvolveram a sua carreira no estrangeiro. De acordo com a Farmaindustria, cada emprego direto no setor biomédico gera quatro adicionais, o que eleva o impacto total do Hub para cerca de 8.000 postos de trabalho diretos e indiretos na economia espanhola.

O presidente da Generalitat, Salvador Illa, destacou o elevado componente estratégico deste investimento e garantiu que a AstraZeneca é um elemento fundamental para a prosperidade da Catalunha, da Espanha e da Europa, bem como para o bem-estar dos cidadãos. Neste sentido, Illa afirmou que «a Catalunha já é uma referência indiscutível em inovação na área da saúde na Europa em todos os domínios».

Por seu lado, a ministra da Saúde, Mónica García, destacou que «o edifício Estel renasce convertido num lar para orientar os desafios sanitários para tratamentos mais precisos e mais justos para todos os cidadãos». O presidente da Câmara, Jaume Collboni, por seu lado, celebrou que a inauguração «diz muito sobre a Barcelona do futuro, uma cidade que coloca o conhecimento no centro da sua economia como chave do progresso social».

O Hub da AstraZeneca enquadra-se na ambição global da empresa de lançar 20 novos medicamentos até 2030, apoiando-se em tecnologias disruptivas como a inteligência artificial, a genómica e a medicina de precisão.

Com a nova etapa que este projeto inaugura, a AstraZeneca reforça a sua posição como motor da inovação biomédica na Europa e o seu compromisso com o desenvolvimento científico e económico de Espanha, contribuindo para que Barcelona continue a consolidar-se como um dos principais centros tecnológicos e de saúde do continente.