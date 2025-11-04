CES defende aumento estrutural das pensões em vez de medidas ad hoc no OE2026

O Conselho Económico e Social (CES), mesa onde se sentam Governo, patrões e sindicatos, defende um aumento estrutural e extraordinário das pensões em vez de medidas pontuais como o suplemento que o Executivo atribuiu este ano e no anterior, de entre 100 e 200 euros, de acordo com parecer à proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), divulgado esta terça-feira.

Chega e PCP já deram entrada de propostas de alteração que visam dar um incremento suplementar e permanente aos pensionistas. O PS também pondera avançar no mesmo sentido, à revelia dos partidos (PSD e CDS) que suportam o Governo de Luís Montenegro.

O CES critica ainda a atualização dos escalões de IRS em 3,51%, abaixo do aumento do salário médio, de 4,6%, projetado no acordo tripartido assinado com os parceiros sociais, o que introduz “menor justiça fiscal” face a 2025.

Relativamente ao aumento estrutural das pensões que tanta tinta tem corrido entre PS e AD, designadamente sobre o gato escondido com rabo de fora na Segurança Social, independentemente da margem que o OE2026 possa vir a ter, o CES é apologista de uma atualização extra e permanente, para além da fórmula automática de cálculo das reformas, tendo em conta o risco de poder de compra dos pensionistas.

“O CES sublinha que, embora os apoios extraordinários ou pontuais possam ter um efeito imediato de acréscimo de rendimento dos pensionistas, destinado a mitigar, por exemplo, períodos inflacionistas ou de crise económica, o OE deve privilegiar o aumento estrutural das pensões em detrimento de ajudas ad hoc“, de acordo com o mesmo parecer à proposta de OE2026.

“É fundamental que a política de pensões garanta a previsibilidade e o aumento sustentável do poder de compra dos pensionistas, assegurando a sua dignidade e resiliência financeira a longo prazo, e evitando que fiquem permanentemente dependentes de decisões de política discricionárias”, lê-se no documento.

(Notícia em atualização)