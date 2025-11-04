Indústria

Cimpor notifica Concorrência do controlo exclusivo da alentejana Ibera

  Lusa
  11:14

Ibera dedica-se à produção e comercialização de betão pronto, operando na região do Alentejo, designadamente em Évora, Borba, Sines, Beja e Reguengos de Monsaraz, onde detém centros de produção.

A Cimpor Portugal Cabo Verde Operations notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) do controlo exclusivo sobre a Ibera – Indústria de Betão, sobre a qual detém atualmente controlo conjunto, anunciou o regulador.

Em comunicado, a AdC diz ter recebido a 28 de outubro passado uma notificação prévia desta operação de concentração de empresas, que “consiste na aquisição pela Cimpor Portugal Cabo Verde Operations, SGPS S.A. do controlo exclusivo sobre a Ibera – Indústria de Betão, S.A., empresa sobre a qual detém, à presente data, o controlo conjunto”.

A Cimpor Portugal é uma holding operacional do grupo Cimpor, sediada em Portugal, que agrega e coordena as principais participações do grupo em Portugal e Cabo Verde.

As suas principais atividades são a produção e a comercialização de cimentos e derivados, betão pronto, argamassas, cimento cola e tapa juntas, agregados de granito, calcário, dolomite e gesso e sacos de papel destinados à indústria cimenteira e de argamassas.

Cevat Mert, CEO da Cimpor para Portugal e Cabo Verde

O grupo Cimpor é controlado pela empresa-mãe TCC Group Holdings, com sede no Taiwan, por via da cadeia de controlo internacional que passa pela TCC Dutch Holdings, B.V. e TCC Europe Holdings, B.V., e que se materializa em Portugal através da Cimpor Portugal Holdings, SGPS, S.A..

A TCC opera nos setores da energia, fabrico de baterias, produção e comercialização de cimento e produtos derivados.

Já a Ibera é uma empresa que se dedica às atividades de produção e comercialização de betão pronto e que opera na região do Alentejo, designadamente em Évora, Borba, Sines, Beja e Reguengos de Monsaraz, onde detém centros de produção ativos.

