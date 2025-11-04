Com Natal à porta, Adecco tem mais de mil vagas de emprego por todo o país

Numa altura em que se aproxima a época natalícia, a Adecco está a recrutar para mais de mil vagas de empregos espalhadas de norte a sul do país. Desde funções como atendimento ao cliente, operadores de logística, reposição e embalamento, esta campanha surge como resposta ao aumento significativo da procura de talento neste período.

“Apesar de temporárias, estas oportunidades podem representar muito mais do que um contrato de curta duração. Para muitos candidatos, trata-se de um primeiro contacto com o mercado de trabalho, de um regresso à atividade profissional ou de um passo estratégico na construção de um percurso futuro“, lê-se no comunicado da empresa de recursos humanos.

Citada na mesma nota, Vanda Santos, diretora do departamento de Serviço & Qualidade da Adecco Portugal, refere que, ao longo dos anos, muitos destes contratos transformaram-se em posições permanentes, mas “o mais importante é garantir que cada experiência, por mais breve que seja, permita desenvolver competências e abra portas para novas oportunidades”.

Os interessados podem candidatar-se e consultar as ofertas disponíveis aqui. As vagas, que se concentram em Lisboa e Porto, serão promovidas durante os meses de novembro e dezembro.

Além disso, a Adecco disponibiliza o CV Maker, uma ferramenta que permite criar currículos profissionais em poucos minutos.